Tiedote: Sitratorille luvassa kylpylä – Hope Springs Eternal 7.6.–10.6.2018

Yhteisöllinen tilataideteos Hope Springs Eternal juhlii arjessa piilevää taikaa ja tavanomaisina pidettyjen tilojen erityislaatuisuutta. Se loihtii Kanneltalon edustalle Sitratorille neljän päivän ajaksi vehreän ja kutsuvan ulkoilmakylpylän, jossa on mahdollista kokea ainutkertainen kylpemisrituaali.

Virkisty taideteoksessa

Hope Springs Eternal tuo Sitratorille kylpytynnyreitä, kuplia, musiikkia ja ennen kaikkea iloa. Teoksen ja sen toteutusprosessin tärkein tavoite on kohdata jokainen mukanaolija yksilönä sekä kasvattaa elämänvoimaa, toivoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Nelipäiväinen teos syntyy Kannelmäen ja Malminkartanon asukkaiden, alueilla toimivien yhteisöjen, The Brick Boxin sekä Baltic Circle -festivaalin yhteistyönä.

“Vesi on pyhä elementti monessa kulttuurissa ja uskonnossa ympäri maailman. Meitä kiehtoo tarkastella vettä perustavanlaatuisena, universaalina elämänvoimana”, kertovat The Brick Boxia luotsaavat Eleanor Barrett ja Rosie Freeman. Hope Springs Eternal muistuttaa virtaavan veden puhdistavasta vaikutuksesta ja tekee tilaa toiveille ja unelmille.

Teos on muodoltaan kolmiosainen kylpemisrituaali, joka keskittää ajatukset veteen kaikkea elollista yhdistävänä elementtinä. Alkumaljana tarjoiltavaa mocktailia seuraa arkiset ajatukset tiehensä huuhteleva suihku sekä läsnäoloharjoituksen lailla toimiva kylpy. Rituaali päättyy lepohetkeen, jonka aikana suuntaudutaan tulevaan uusin voimin.

Vehreä keidas syntyy yhteistyössä paikallisten kanssa

Hope Springs Eternal syntyy tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa, mukana Kanneltalo. Sen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu henkilöitä muun muassa Kannelmäen D-asemalta, Rukkilan asumisyhteisöstä, Kannelmäen nuorisotalolta sekä Jennyn Olohuoneesta. Sitratorin yhteinen tapahtuma on innostanut myös monet alueen yritykset tukemaan tapahtumaan ja osallistumaan torin koristeluun. Osana teoksen vehreää ilmettä nähdään vihannestaiteilija Nura Leinon syötävä installaatio.

Bradfordissa, West Yorkshiressa toimiva The Brick Box on yhteisöllisiin teoksiin erikoistunut taiteilijaryhmä, joka kutsuu ihmisiä jakamaan luovia kokemuksia ja katsomaan toisin. The Brick Boxin monialainen työryhmä koostuu koreografeista, muusikoista, muotoilijoista, mielenterveyden ammattilaisista, urbanisteista, journalisteista, insinööreistä ja installaatiotaiteilijoista. Sen toiminnan keskiössä on yhdessä tekeminen ja oppiminen.

Hope Springs Eternalin tuottaa Baltic Circle -festivaali yhteistyössä Kanneltalon kanssa. Teos toteutetaan Urban Heat -hankkeen puitteissa, jota rahoittaa Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma.

to 7.6. klo 15–20,

pe 8.6. klo 15–20,

la 9.6. klo 16–20 ja

su 10.6. klo 12–17

The Brick Box: Hope Springs Eternal

Sitratori muuttuu taianomaiseksi kansankylpyläksi ja virkistäväksi lähteeksi brittiläisen The Brick Box -kollektiivin teoksessa.

Vapaa pääsy

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Sitratori, Helsinki

www.kanneltalo.fi

Lisätietoa/haastattelupyynnöt:

Tuottaja

Salla Kurronen

salla@balticcircle.fi

+358 41 540 4224

Viestintäpäällikkö

Johanna Salmela

johanna@balticcircle.fi

+358 40 572 3213

www.balticcircle.fi, facebook.com/Balticcircle, https://www.instagram.com/balticcircle/

ja #hopespringseternal2018

http://thebrickbox.co.uk