Tiedote: Sotien todellisuus Aleksin silmin - Tuomas Kyrö kertoo suomalaisen sotilaan tarinan Ukrainan taisteluissa

Soturikissat muuttavat uuteen kotiin – WSOY osti Art Housen lasten- ja nuortenkirjat 1.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

WSOY on ostanut suomalaisen Art Housen lasten- ja nuortenkirjaoikeudet. Suurin kaupassa siirtyvä kokonaisuus on supersuosittu Soturikissat-fantasiasarja, jonka äänikirjaoikeudet kuuluvat WSOY:lle jo ennestään. Art House keskittyy jatkossa tietokirjojen kustantamiseen. Erin Hunterin Soturikissat-teoksia (Warriors tai Warrior Cats) koskevat luvut ovat huikaisevia: 42 miljoonaa myytyä kirjaa, 33 kielialuetta ja 14 vuotta New York Timesin bestseller-listalla. Tähän mennessä sarjan kirjoja on suomennettu jo yli 50. WSOY jatkaa Soturikissojen julkaisijana Suomessa vuoden 2023 alusta lähtien. ”Soturikissat on yksi aikamme suurimmista lastenkirjailmiöistä: fanilaumaan kuuluu miljoonia lukijoita ympäri maailman. On huikeaa päästä tekemään Soturikissoja kaikissa formaateissa ja tarjota nykyisille ja tuleville suomalaisfaneille sisältöä, josta riittää ammennettavaa jopa vuosiksi”, WSOY:n lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Paula Halkola iloitsee. Soturikissoja pitkään suomentanut ja toimittanut