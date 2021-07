Tiedote: Suomalaiskirjailija Marko Hautalan novelli on ehdokkaana yhdysvaltalaisen Shirley Jackson Awardin saajaksi

Vuodesta 2008 saakka jaettu palkinto on nimetty kirjailija Shirley Jacksonin (1916–1965) mukaan ja se myönnetään poikkeuksellisesta saavutuksesta psykologisen jännityksen, kauhun ja synkän fantasian saralla. Hautala on ensimmäinen suomalainen Shirley Jackson Award -ehdokas.

Palkinnon saajat valitsee asiantuntijaraati, johon kuuluu ammattikirjailijoita, toimittajia, kriitikoita ja tutkijoita. Voittajat julkistetaan Shirley Jackson -palkintoseremoniassa Readercon 31 -tapahtumassa 13.–15.8.2021, joka pidetään tänä vuonna verkkotapahtumana.

Hautalan novelli ilmestyi englanniksi The Valancourt Book of World Horror Stories -kokoelmassa (Valancourt Books 2020). Alun perin tarina ilmestyi Valkoiset varpaat -novellikokoelmassa (Haamu Kustannus 2016).

Siitä on tehty myös sarjakuvaversio sekä suomeksi että englanniksi, kuvittajana sarjakuvataiteilija Broci. Marko Hautalan Pale Toes -novellin on kääntänyt englanniksi Sanna Terho.

Vaasalainen Marko Hautala on Suomen kansainvälisesti tunnetuin kauhukirjailija. Hänen teoksiaan on käännetty seitsemälle kielelle, muun muassa englanniksi, saksaksi, italiaksi ja tsekiksi. Hän on myös kansainvälisen Horror Writers Associationin ensimmäinen suomalainen täysjäsen.

Marko Hautalan pääjulkaisija Suomessa on Tammi ja hänen kansainvälisenä kirjallisuusagenttina toimii Ferly.

Lisätietoja:

Marko Hautala, puh. +358 40 510 0649, marko.hautala@gmail.com

Kustannusjohtaja Outi Mäkinen, puh. +358 40 834 4404, outi.makinen@tammi.fi