Tiedote: Tarinan viemää -kirjoituskilpailun on voittanut Marja Kangas

Leena Balme WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden kustantajaksi 1.4.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Kustantajana 1.4. aloittava Leena Balme vastaa WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden kustannusohjelmasta. Balme on toiminut suomennetun kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkönä elokuusta 2017 lähtien. Aiemmin Balme on työskennellyt kustannustoimittajana muun muassa Gummeruksessa ja Teoksessa sekä kustannuspäällikkönä Isossa-Britanniassa. ”Maailma pienenee vauhdilla ja kaikki tieto leviää hetkessä ympäri maailman. Toisaalta kuilut eri ihmisryhmien välillä kasvavat, ja ymmärrys toista kohtaan on joskus vähäistä. Kirjallisuus on hieno keino kurkottaa toiseen maahan ja mieleen. Me tarvitsemme hyvin suomennettua kirjallisuutta, tärkeitä puheenvuoroja ja viihdyttäviä tarinoita. On ilo ja kunnia olla jatkamassa tätä työtä juuri WSOY:ssä”, sanoo Leena Balme. WSOY:n kotimaisen ja suomennetun kaunokirjallisuuden toimitukset jatkavat tiivistä yhteistyötään. WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantajana ja monissa kirja-alan luottamustehtävissä toimiva Anna-Riikka Carlson toivoo kaunokirjall