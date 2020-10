Tiedote: Tommi Kinnuselle Minna Canth -palkinto

Neljättä kertaa jaettu Minna Canth -palkinto on myönnetty kirjailija Tommi Kinnuselle. Suomen Messusäätiön rahoittama palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa. Rahapalkinnon lisäksi palkintoon kuuluu Kalevala Koru Oy:n lahjoittama Elämän roihu -koru.

Palkintoraadin perusteluissa sanotaan:



”Tommi Kinnunen on Minna Canthin tavoin taitava kirjailija ja monipuolinen kirjoittaja. Hänen tähänastista tuotantoaan leimaa rikkaan kielen lisäksi äänen antaminen vaiennettujen kertomuksille. Kolumneissaan hän käsittelee usein koulun arkea, jonka hän äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana hyvin tuntee. Hän tekee havaintoja tarkasti ja tuo esiin ratkaisuehdotuksia opettajien työn haasteisiin. Kinnunen on aktiivinen keskustelija myös sosiaalisessa mediassa. Vaikka Kinnusen romaanit kertovat Suomesta ja liittyvät Suomen historiaan, niiden henkilöhahmot puhuttelevat lukijoita kansallisuusrajoista välittämättä. Teoksia on tähän mennessä käännetty yli 20 kielelle. Tommi Kinnusen tähänastinen kirjallinen tuotanto antaa odottaa vielä lisää merkittäviä kaunokirjallisia teoksia ja teräviä, ajatuksia herättäviä kolumneja.”

Minna Canth -palkinnon palkintoraatiin kuuluu edustajia eri järjestöistä: Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Minna Canthin seurasta, Suomen Journalistiliitosta, Suomen Kirjailijaliitosta, MIELI Suomen Mielenterveys ry:stä, Äidinkielen opettajain liitosta ja Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:stä (SUNKLO).

Minna Canthin seura on kulttuurista kiinnostuneiden, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja luovien henkilöiden yhdistys. Seura perustettiin Helsingissä vuonna 1946. Se vaalii Canthin perintöä tuomalla esiin hänen työtään kirjallisella kentällä sekä yhteiskuntaelämän eri alueilla.

Haastattelupyynnöt:

WSOY, viestintäpäällikkö Tuuli Leppänen, tuuli.leppanen@wsoy.fi, puh. 040 5646 734