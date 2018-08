Tiedote: Tommi Kinnusen Pintti-romaania myyty jo 15 000 kappaletta

Tommi Kinnusen kolmas romaani Pintti ilmestyi 16.8.2018. Teos on myynyt jo ensimmäisten myyntipäivien aikana 15 000 kappaletta ja romaania ovat ehtineet kiittää jo kriitikot ja lukijat.

Tommi Kinnunen on noussut kolmella romaanillaan ilmiömäisesti lukijoiden rakastamaksi ja kriitikoiden ylistämäksi kirjailijaksi. Esikoisteos Neljäntienristeys (2014) oli menestys vertaansa vailla. Sitä on tähän mennessä myyty yli 78 000 kpl kaikissa formaateissa. Teos on nähty sekä näytelmänä että oopperana. Esikoisteos oli Kaunokirjallisuuden Finlandia- ja Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto -ehdokkaana.

Lopotti (2016) jatkoi Neljäntienristeyksestä tutun suvun tarinaa. Lukijat ottivat teoksen heti omakseen, ja sitä on myyty tähän mennessä yli 48 000 kappaletta. Lopotti oli myös ilmestymisvuonnaan Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokas.

Pintti on tyyliltään taattua Tommi Kinnusta. Teos sijoittuu lasitehtaan maisemiin, sodanjälkeiseen aikaan. Kolmen sisaruksen kautta Kinnunen kuvaa tehdasyhteisöä, ihmisten kohtaloita ja heidän keskinäisiä suhteitaan.

”Tommi Kinnunen on saanut romaaneillaan liikkeelle valtavan joukon eri-ikäisiä lukijoita ja onnistunut saamaan aikaan keskustelua, joka yhdistää meistä monia. Moni on myös Kinnusen romaanien jälkeen kertonut löytäneensä uudestaan lukemisen ilon. Tämä on mittaamattoman arvokasta. Tommi Kinnusen teoksia on käännetty jo yli 20 kielelle, joten ilmiö on jo kansainvälinen”, iloitsee WSOY:n kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson.

WSOY juhlii tänä vuonna 140-vuotisjuhlavuottaan. Kustantamo elää vahvasti tässä päivässä nojaten kunnioittavasti kirjalliseen historiaansa ja huomioiden nykylukijoiden tarpeet ja toiveet nopeasti muuttuvassa maailmassa. WSOY kustantaa tulevaisuuden klassikot.

