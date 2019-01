Tiedote: Topelius-palkinto 2019 Anniina Mikaman Taikuri ja taskuvaras -teokselle

Suomen nuorisokirjailijat ry on valinnut Anniina Mikaman romaanin Taikuri ja taskuvaras vuoden 2019 Topelius-voittajaksi.

Palkintoraadin perustelut:

Anniina Mikama Taikuri ja taskuvaras (WSOY 2018, 415 s.)

Orvon Minan ja nuoren taikurin elämänpolut risteävät 1800-luvun talvisessa Helsingissä. Mina alkaa työskennellä taikurin esityksissä, joissa yhdistyvät lumoava magiikka ja elävä mekaniikka. He tempautuvat yhdessä mukaan jännittäviin tapahtumiin, joissa molempien menneisyyden salat paljastuvat. Kirjan maailma on yllätyksiä ja illuusioita täynnä. Sen hetkissä on mukana ripaus taikuutta ja romantiikkaa. Taidokkaasti kirjoitettu historiankuvaus ja kiehtovat juonenkäänteet pitävät lukijan henkeäsalpaavassa otteessaan loppuun saakka. Steampunk-henkinen esikoisfantasiaromaani yhdistelee taitavasti menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Palkintoraatiin kuuluivat puheenjohtajana tutkija ja tietokirjailija Sara Kokkonen, kirjastovirkailija Marjo Hämäläinen ja luokanopettaja Matias Laivamaa.

Anniina Mikama:

Anniina Mikama (s. 1977) on Tampereelta Helsinkiin muuttanut kirjailija ja kuvittaja. Hän on opiskellut kuvataidetta ja graafista suunnittelua Pekka Halosen akatemiassa ja kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Mikama kirjoittaa lapsille ja nuorille (ja miksei myös aikuisille), jotka pitävät seikkailuista ja jännityksestä. Hänen kirjansa vievät lukijan menneeseen maailmaan, hevosvaunujen ja höyryjunien, krinoliinihelmojen ja kaasuvalojen romanttiselle aikakaudelle. Harrastajateatterissa vietetyt vuodet vaikuttavat myöskin tarinoiden taustalla. Lukija saa kurkistaa esiripun taakse kulisseihin ja nähdä kuinka teatterin ihmeet loihditaan näyttämölle.

Taikuri ja taskuvaras –kirjan jatko-osa Huijarin oppipoika ilmestyy maaliskuussa 2019.

Suomen Nuorisokirjailijat ry jakaa vuosittain kaksi perinteikästä kirjallisuuspalkintoa: Topelius-palkinnon ansiokkaalle nuortenkirjalle sekä Arvid Lydecken -palkinnon ansiokkaalle lastenkirjalle. Vuonna 2019 kumpaisenkin palkinnon summa on 2019 euroa, ja ne myönnetään vuoden 2018 aikana ilmestyneille kirjoille.

Topelius-palkinto on perustettu vuonna 1946 ja se on Suomen vanhimpia nuortenkirjallisuuspalkintoja. Arvid Lydecken -palkintoa on jaettu 1960-luvulta alkaen. Kopiosto tukee molempia palkintoja.

