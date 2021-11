Tiedote: Werner Söderström Osakeyhtiö aloittaa podcastin yhteistyössä Suvi Auvisen kanssa

Jaksoissa kurkistetaan kiinnostavien kirjailijoiden ajatteluun ja keskustellaan maailmaa järisyttävistä aiheista. Miksi havittelemme menestystä, vaikka se tuo meille vain harmia? Miten internet mullisti ajattelumme? Onko tasa-arvo koskaan saavutettavissa ja jos, miten? Jaksoissa ajattelua huuhtelevat ja ravistelevat Werner Söderström Osakeyhtiöön kuuluvien kustantamoiden kirjailijat, joiden pohdintoihin syvennytään noin 45 minuutin keskusteluohjelmissa. Jokaisessa jaksossa Suvi Auvisen vieraana on yksi syksyn kiinnostavimmista kirjailijoista ja ohjelman sävy on keskusteleva. Keskiössä ovat tekijät ja heidän ajatuksensa. Suvi Auvisen Aivopesula tulee jakeluun kaikkiin yleisimpiin podcast-palveluihin ja Spotifyyn syyskauden 2021 aikana.

Mukana ovat kirjailijat Ville Ranta, Amanda Palo, Mikko Hyppönen, Johanna Venho, Anni Ihlberg, Riina Katajavuori, Pekka Salminen ja Sofia Blanco Sequeiros.

”Podcastit kasvattavat suosiotaan koko ajan ja ovat mitä sopivin tapa tuoda kirjailijoita ja keskustelua kirjallisuuden ytimestä ja laidalta suurelle yleisölle. Kumppanina toimii Jaksomedia, jonka kokeneiden osaajien huomassa on turvallista tehdä laadukasta podcastia kuuntelijoille. Suvi Auvinen on laaja-alainen vaikuttaja, toimittaja, kirjailija ja aktivisti, joka takuulla osaa ravistella kirjallisuuskeskustelun pinttyneitä konventioita raikkaalla tavalla”, iloitsee Werner Söderström Osakeyhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen.

"Kaikki lähti liikkeelle kysymyksestä 'millainen olisi kirjallisuuspodcast, jossa ei puhuta kirjallisuudesta?' Siihen kysymykseen Aivopesula omalta osaltaan vastaa! Podcast on muotona yllättävän lähellä kirjaa. Molemmissa on tilaa ajattelulle ja isojen asioiden tutkiskeluun monelta kantilta – podcastissa tosin tiiviimmässä muodossa. Aivopesulassa vierailee joukko ihmisiä, joiden toivon aivopesevän omaa ajatteluani uuteen uskoon. Sekä ihmiset että aiheet ovat todella erilaisia ja olen kiitollinen siitä, että olen saanut valita haastateltavat vapaasti omien mielenkiinnonkohteitteni mukaan”, kertoo Suvi Auvinen.

”On siistiä olla tekemässä podcastia, jossa kaikki palikat loksahtaa paikalleen. On Suvi, jonka sijalle ei voisi vaihtaa ketään toista. On ohjelmaidea, joka on muutakin kuin ’sit ne varmaan sanois jotain’. Ja sit on vielä vieraat, jotka vie jaksot välillä ihanan erikoisille jengoille”, toteaa Jaksomedian Olli Sulopuisto.

Linkki ensimmäiseen jaksoon: https://open.spotify.com/episode/1kmghTquPql2HjCdAVKq4w?si=6f96b22080f34eeb

