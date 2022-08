Tiedote: Werner Söderström Osakeyhtiö laajentaa kustantamoperhettään

Docendo on laaja-alainen kustantamo, joka julkaisee muun muassa elämäkertoja, historia- ja luontokirjoja, kaunokirjallisuutta sekä CrimeTime-brändillä dekkareita ja true crime -kirjoja.

Ulla Ekman-Salokangas ja Raimo Salokangas perustivat Blue Moonin vuonna 2001. Blue Moonin kirjailijoihin Suomessa kuuluvat mm. Ian Rankin Rebus-romaaneillaan, Nicci French (Nicci Gerardin ja Sean Frenchin yhteinen kirjailijanimi) viikonpäiväsarjallaan sekä monta kertaa palkittu islantilainen Arnaldur Indriðason.

”Blue Moonin julkaisema laadukas käännetty rikoskirjallisuus täydentää omalta osaltaan Docendon kustannusohjelmaa”, toteaa Docendoa johtava Harri Simola.

”Blue Moonilla on poikkeuksellisen tasokkaat kirjailijat, joiden potentiaali on Suomen markkinoilla vielä mittaamatta. Juuri aateloitu Rankin on esimerkiksi maailmalla myynyt yli 30 miljoonaa kirjaa. Kirjailijat ovat alansa aatelia ja kiintotähtiä, eivät tähdenlentoja. Tavoite on jatkaa hienon erikoiskustantamon tarinaa eteenpäin ja suuremmaksi”, sanoo Docendon kustantaja Juha Virkki.

”Investointi Blue Moonin hienoihin kirjoihin ja kirjailijoihin tukee kasvustrategiaamme”, iloitsee Werner Söderström Oy:n toimitusjohtaja Timo Julkunen.

Werner Söderström Osakeyhtiöön kuuluvat kustantamot WSOY, Tammi, Bazar, Johnny Kniga, Readme, Docendo, Minerva, Kosmos, CrimeTime ja nyt Blue Moon.

Lisätiedot:

Docendo, kustantaja Juha Virkki, juha.virkki@docendo.fi, puh. +358 (40) 5083 866

Docendo, johtaja Harri Simola, harri.simola@docendo.fi, puh. +358 (40) 843 0148