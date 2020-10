Tiedote: WSOY ja Luonnonperintösäätiö perustavat Tiitiäisen metsä -suojelualueen

WSOY ja Luonnonperintösäätiö ovat perustaneet Kirsi Kunnaksen kunniaksi Tiitiäisen metsä -nimisen suojelualueen, johon kerätään rahaa lahjoituksilla ja Tiitiäisen metsä -runokokoelmalla. Kirja sisältää Kunnaksen rakastetuimpia runoja ja se on kirjailijan rakkaudenosoitus suomalaiselle metsälle.

Tiitiäisen metsässä on runsaasti korkeuksiin kurkottavia kuusia, mäntyjä ja haapoja.

Kahdenkymmenenseitsemän hehtaarin metsä sijaitsee lähellä Ylöjärven keskustaa, aivan Pikku-Ahveniston vieressä, joten alueelle pääsee vaivattomasti virkistäytymään. Metsästä löytyy valtavia muurahaiskekoja, sammaloitunutta kalliota, runsaasti lahopuuta ja monipolvisia, helppokulkuisia polkuja. Myös liito-oravan tiedetään viihtyvän Tiitiäisen metsässä.

"Alue sopii todella hyvin juuri Tiitiäisen metsäksi. Sen vanhat puut luovat salaperäistä ja satumaista tunnelmaa. Metsä on helppojen kulkuyhteyksien päässä, joten sinne on lastenkin helppo tulla luontoa tutkimaan ja viihtymään”, Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila kertoo.

Kirsi Kunnaksen klassiset runot vievät metsäluontoon ja mielikuvitukseen upeassa runokokoelmassa, jonka on kuvittanut Silja-Maria Wihersaari. Tiitiäisen metsä on huomionosoitus suomalaiselle metsälle: sen runoissa vuodenajat ja aika-avaruus kohtaavat sekä ihmisen aistikokemuksen että satujen ulottuvuuden. Kunnaksen runoissa tutustutaan paitsi metsän eläinten elämään myös keijuihin, peikkoihin ja muihin sadun olentoihin, jotka elävät meidän mielikuvituksessamme. Tiitiäisen metsä on lukijaretki sanan ehdoin ja runon voimin.

”Metsä on kokonainen oma maailmansa täynnä metsäluonnon vilkasta elämää ja sen tapahtumia, ja me ihmiset olemme osa sen olemusta. Me olemme metsäkansaa. Onhan metsä muovannut ajatteluamme ja aistejamme pitkän yhteisen historiamme aikana”, muistuttaa Kirsi Kunnas.

WSOY tukee kampanjaa 20 000 euron summalla ja lahjoittaa lisäksi jokaisesta myydystä Tiitiäisen metsä -kirjasta euron Tiitiäisen metsä -suojelualueelle. Lisäksi Luonnonperintösäätiö kerää lahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Keräykseen voi kuka tahansa osallistua Luonnonperintösäätiön sivuilla.

Lisätietoja:

Luonnonperintösäätiö, toiminnanjohtaja Anneli Jussila, anneli.jussila(at)luonnonperintosaatio.fi

WSOY, kustantaja Ulla Huopaniemi-Sirén, ulla.huopaniemi-siren(at)wsoy.fi

Arvostelukappalepyynnöt: tiedotus(at)wsoy.fi