Tiedote: WSOY julkaisee Angela Merkelin elämäkerran

Angela Merkelin nousu maailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi on ollut poikkeuksellinen. 28.10. ilmestyvä Merkel tarjoaa kiehtovan ja inhimillisen näkökulman politiikan kulisseihin ja Merkelin kasvuun johtajaksi, jota on ohjannut vahva moraali ja lähes pettämätön poliittinen pelisilmä.

Angela Merkel on aina ollut ulkopuolinen: ateistisessa Itä-Saksassa varttunut pastorin tytär ja tiedenainen, joka sivuutettiin sukupuolensa ja taustansa vuoksi huippuviroista. Kun Berliinin muuri murtui, Merkel pohti kotisaunassaan, mitä historiallinen tapahtuma merkitsisi Euroopalle, Saksalle ja hänelle itselleen.

Viisitoista vuotta myöhemmin hän oli Saksan liittokansleri ja länsimaailman epävirallinen johtaja. ”Voima piilee rauhallisuudessa”, lukee Angela Merkelin työhuoneen seinälle kehystetyssä motossa. Tällä voimalla Merkel onnistui pitämään kriisistä toiseen nilkuttavan EU:n kasassa ja puhumaan järkeä jopa Vladimir Putinille. Ne harvat ihmiset, jotka tuntevat Merkelin yksityishenkilönä, kuvaavat tätä poikkeuksellisen myötätuntoiseksi ja hillittömän hauskaksi.

Teoksen kirjoittaja Kati Marton on palkittu unkarilais-amerikkalainen toimittaja ja tietokirjailija, joka on saanut ensimmäisenä elämäkerturina pääsyn Merkelin lähipiiriin. Tuloksena on inhimillinen ja kiehtova tarina naisesta, joka on aina pyrkinyt pitämään kiinni moraalisista periaatteistaan. Samalla Merkel osoittautuu poliittisen pelin mestariksi, joka on osannut pitää suunsa ja twitter-tilinsä kiinni sekä vihollisensa lähellään.

Merkel-teoksen suomentaa Ilkka Rekiaro.

