Tiedote: WSOY julkaisee ensimmäisen tietokirjan Jean ja Aino Sibeliuksen lahjakkaista tyttäristä syksyllä 2021

WSOY julkaisee taidehistorioitsija Johanna Lindforsin kirjoittaman tietokirjan Sibeliusten viidestä tyttärestä syksyllä 2021.

Eva Paloheimo, Ruth Snellman, Katarina Ilves, Margareta Jalas ja Heidi Blomstedt olivat paitsi suuren säveltäjän tyttäriä, myös itse ansioituneita ja vaikuttavia naisia, jotka loivat uraa monella eri taiteen alalla. Heidän elämäänsä on tähän asti kartoitettu lähinnä kuuluisan isän, kiinnostavan äidin tai merkittävien aviomiesten kautta. Heidän persoonallisuutensa ja henkilökohtaiset kykynsä olivat kuitenkin kiistattomia ja ansaitsevat tilaa suomalaisessa historiankirjoituksessa.

”Kirja on ensimmäinen laatuaan, ja sen kautta lukija pääsee lähelle toistaiseksi vielä hieman tuntemattomien, mutta Suomen kulttuurielämässä hyvinkin keskeisten hahmojen elämää. Löysin koululaisena äitini kirjahyllystä Ruth Snellmanin pienen omaelämäkerran, Tuokio sieltä, tuokio täältä, joka on oikeastaan lyhyt tarinakokoelma ja sisältää hetkiä Ruthin elämästä. Lumouduin hänen huumorintajustaan ja olen siitä lähtien ajatellut, että olisipa mahtavaa tutustua lähemmin Sibeliuksen tytärten elämään. He kun vaikuttivat oikein intressantilta joukolta!" Johanna Lindfors kertoo.

Teos antaa samalla mahdollisuuden tarkastella suomalaisen musiikkielämän tunnetuimman perheen elämää. Eva Paloheimon tyyliä ja visuaalista ympäristöä arvostava ajattelu, Ruth Snellmanin legendaarinen maine näyttämön primadonnana, Katarina Ilveksen musiikillinen lahjakkuus, Margareta Jalaksen työ Sibelius-akatemiassa ja Heidi Blomstedtin muotoilijan työ – jokaisessa heistä eli vahvana aivan omanlaisensa taiteellinen puoli. Kirja tehdään yhteistyössä Sibeliuksen tytärten perikuntien kanssa.

Johanna Lindfors ottaa mielellään myös vastaan yleisön muistoja tai materiaalia Sibeliusten tyttäristä osoitteeseen johanna.lindfors (at) kolumbus.fi

FM Johanna Lindfors on taidehistorioitsija, joka on toiminut taiteen ja historiatutkimuksen parissa sekä taidemarkkinoiden puolella että museotyössä. Tarinat ja henkilöhistoriat ovat kiinnostaneet häntä aina, ja suurelle yleisölle hän on tuttu Ylen suositusta Antiikkia, antiikkia -sarjasta. Lisäksi hän on toiminut kolumnistina, kirjoittanut artikkeleita, kuratoinut näyttelyitä ja opastanut museoissa. Idea Sibeliuksen tytärten elämäkerrasta on itänyt hänen mielessään jo pitkään.

