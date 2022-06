Tiedote: WSOY julkaisee Jenni Haukion kirjan keväällä 2023

Mariana Enriquezin Mitä liekit meiltä veivät -teokselle ja sen kääntäjälle Sari Selanderille Jarl Hellemann -palkinto 23.4.2022 14:15:00 EEST | Uutinen

Jarl Hellemann -palkintoraati on valinnut vuoden 2021 parhaaksi käännöskirjaksi Mariana Enriquezin teoksen Mitä liekit meiltä veivät (WSOY 2021). Suomentaja Sari Selanderille myönnettävän palkinnon suuruus on 5000 euroa ja sen jakaa Suomen Kirjasäätiö. Raati kuvaa teosta ja sen suomennosta näin: Argentiinalaisen Mariana Enriquezin Mitä liekit meiltä veivät on monivivahteinen novellikokoelma, joka muokkaa novellia lajina: novellit päättyvät yhtäkkiä, näennäisesti kesken, mikä pitää lukijan valppaana. Voi vaikuttaa siltä, että liekit veivät kertojilta kyvyn sommitella kokonaisia kertomuksia, mutta vaikutelma kumoutuu, kun havahtuu siihen, miten taidokkaasti ne on rakennettu. Auki jäävät novellit kaikuvat ja elävät lukijan mielessä. Kokoelma ammentaa gotiikan, kauhun ja maagisen realismin perinteistä. Henkilöinä on levottomia nuoria, rikollisia, korruptoituneita poliiseja, noitia. Kokoelma vie lukijan keskelle argentiinalaisten naisten väkivaltaista elämää, joka saa yllättäviä ja