Tiedote: WSOY julkaisee Sir David Attenborough´n huikean uutuusteoksen planeettamme tulevaisuudesta lokakuussa 2020

Sir David Attenborough julkaisee teoksen A Life On Our Planet – My witness statement and vision for the future syksyllä 2020. Kirja liittyy hänen uuteen dokumenttiinsa A life On Our Planet, joka julkaistaan Netflixissä syksyllä. Suomeksi Yksi elämä, yksi planeetta ilmestyy lokakuussa Ilkka Rekiaron suomennoksena.

Tuleva kirja kokoaa yhteen Attenborough’n huikean uran havaintoja planeetastamme ja ihmisen vaikutuksista ympäristöön. Kirjassa kuullaan hänen näkemyksiään ilmastonmuutoksesta ja ratkaisuista, joita ihmiskunnan on tehtävä juuri nyt ainutlaatuisen elävän planeetan pelastamiseksi. ”David Attenborough’n viesti planeettamme kestokyvyn rajoista on viisas ja toivoa antava. Vaikka olemme menneet viime vuosikymmenet väärään suuntaan, meillä on kaikki mahdollisuudet pelastaa luontomme monimuotoisuus ja samalla itsemme”, toteaa WSOY:n kustantaja Henrikki Timgren. Kirjan toisena kirjoittajana on tunnettu tiedetoimittaja ja ohjaaja Jonnie Hughes. David Attenborough kertoo omin sanoin kirjasta täällä: https://twitter.com/PenguinUKBooks/status/1265930815579369472 Lisätietoja: kustantaja Henrikki Timgren, henrikki.timgren(at)wsoy.fi

Arvostelukappalepyynnöt: tiedotus(at)wsoy.fi