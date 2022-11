Tiedote: WSOY vahvistaa suomennetun kaunokirjallisuuden toimitusta

Tiedote: WSOY:n kevään 2023 kirjat on julkistettu 15.11.2022 13:55:00 EET | Tiedote

WSOY:n kevään kirjat käsittelevät aiheita naisena olemista ja äidin tragediasta koti-ikävään ja taiteen parantavaan voimaan. Kirjat kertovat myös, millaista on olla Suomen tasavallan presidentin puoliso, ensihoitaja, antiikkikauppias ja vieraan valtion lipun alla taisteleva sotilas. Maailmalta saadaan mm. Colleen Hooverin koskettava jättihitti ja lastenkirjojen puolelta Paula Vesalan käsikirjoittamat Peppi Pitkätossu -kuunnelmat. Kotimainen kaunokirjallisuus Palkitun kirjailijan Minna Rytisalon Jenny Hill on kielellisesti lumoava, ajankohtainen romaani naiseudesta, keski-iästä, vaihdevuosista ja vanhenemisesta. Satu Rämön Rósa & Björk on odotettu jatko-osa arvostelu- ja myyntimenestykseksi nousseelle Hildur-dekkarille. Teemu Kaskisen Vieraat kunnaat on romaani sodasta, salatieteistä, mytologiasta ja miehistä pahoissa paikoissa. Teemu Kaskisen ja Heikki Heiskasen Itämeri-yksikkö on televisiosarjaan perustuva vakoojasatiiri. Mikael Viiman Rekyyli on psykologinen jännitysromaani, jossa et