Tiedote: WSOY:n 12 klassikkoa -hankkeesta näyttely ja hyväntekeväisyyshuutokauppa

Suomi 100 -juhlavuosi huipentuu WSOY:n ja Helsinki Contemporaryn järjestämään Klassikot-näyttelyyn ja hyväntekeväisyyshuutokauppaan.

Kirjallisuudella ja kuvataiteella on Suomessa pitkä, yhteinen perinne. WSOY on julkaissut kuluneena vuonna 12 lukijoiden valitsemaa klassikkoteosta, joihin suomalaiset eturivin taiteilijat ovat suunnitelleet uudet kannet. Taideteoksissa kiteytyy sekä kunnioitus kirjallista perintöä kohtaan että nykytaiteen keinoin toteutetut uudet näkökulmat. 12 taideteoksen joukossa on niin maalauksia, piirustuksia, installaatioita kuin valokuvia.

Nykytaiteilija ja klassikkokirja -parit teosten kuukausittaisessa ilmestymisjärjestyksessä:

Rauha Mäkilä: Tove Jansson, Kesäkirja

Susanne Gottberg: Juhani Aho, Rautatie

Stiina Saaristo: Arto Paasilinna, Jäniksen vuosi

Anu Tuominen:Minna Canth, Työmiehen vaimo

Saara Ekström: Edith Södergran, Runoja

Jani Leinonen: Tuomas Kyrö, Mielensäpahoittaja*

Miikka Vaskola: Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija

Anna Tuori: Sofi Oksanen, Puhdistus

Heikki Marila: Väinö Linna, Tuntematon sotilas

Henry Wuorila-Stenberg: Väinö Linna, Täällä Pohjantähden alla 1-3,

Karoliina Hellberg: Tove Jansson, Muumipappa ja meri

Kuutti Lavonen: Mika Waltari, Sinuhe Egyptiläinen (ilmestyy 4.12.)



* Alkuperäisteos ei ole nähtävillä näyttelykokonaisuudessa eikä mukana huutokaupassa.

Juhlavuoden päätteeksi WSOY ja Helsinki Contemporary järjestävät yhteistyössä ainutlaatuiseen Klassikot-näyttelyn (9.-17.12.2017), jonka ytimessä ovat kirjankansien uniikit, upeat taideteokset. Näyttely huipentuu hyväntekeväisyyshuutokauppaan, jonka tuotot lahjoitetaan taiteilijoiden valitsemiin hyväntekeväisyyskohteisiin.

Yleisölle avoimia näyttelyn avajaisia vietetään Helsinki Contemporaryssa pe 8.12. klo 17–20. Tervetuloa!

Näyttelyssä kirjallisuus ja nykytaide kohtaavat orgaanisesti: esillä ovat uuden asun saaneet kirjat sekä kansissa käytetyt taideteokset sekä valikoima muita taideteoksia osalta projektin nykytaiteilijoista. Tämän lisäksi nähdään noin 30 eri kieli- ja kansiversiota Arto Paasilinnan Jäniksen vuosi -kirjasta ja valikoima vanhoja ja harvinaisia Mika Waltarin Sinuhe Egyptiläinen -kirjoja. Näyttely alleviivaa kirjallisen teoksen kannen merkitystä ja roolia – se tuo katsojan eteen öljyväri-, akryyli- ja vesiväriteoksia, piirustuksia, installaatioita sekä valokuvia ja korostaa, että kuvituksen lähtökohta voi olla moninainen.



Lue lisää 12 klassikkoa -hankkeesta ja Klassikot-näyttelystä www.12klassikkoa.fi

Lisätiedot:

WSOY, kustantaja Anna-Riikka Carlson, anna-riikka.carlson@wsoy.fi, puh. 040 778 1149

Helsinki Contemporary, gallerian johtaja, Mari Männistö, mari.mannisto@helsinkicontemporary.com, puh. 0400 539 900