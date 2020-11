Tiedote: WSOY:n kevään 2021 kirjat on julkaistu

WSOY:n kotimainen kaunokirjallisuus esittelee kahdeksan lahjakasta esikoiskirjailijaa, joiden teoksissa pohditaan universaaleja teemoja aina lapsuudesta perhesuhteisiin, rakkauteen ja ilmastonmuutokseen.

Kotimainen kaunokirjallisuus



Parhaasta kotimaisesta dekkarista -palkitun Arttu Tuomisen Vaiettu kertoo suomalaisista SS-vapaaehtoisista ja salaisuuksista, joiden ei halua koskaan paljastuvan.

Kevään esikoiskirjailijat ovat Hanna Brotherus, Ida Pimenoff, Sampo Terho, Joonas Kallonen, Liisa Louhela, Martta Kaukonen, Tuomi Kariniemi ja Katri Naukkari. Hanna Brotheruksen Ainoa kotini luotaa naisen elämänvaiheita kaunistelematta ja samastuttavasti.Ida Pimenoffin Kutsu minut on puolestaan poikkeuksellisen vahvasti puhutteleva teos hylätyksi tulemisen kokemuksesta ja sukupolvien yli käyvästä surusta. Sampo Terhon Olev Roosin kyyneleet sijoittuu Neuvosto-Viroon ja saa lukijan pohtimaan historian oikkuja, salaisuuksia ja selviytymisen keinoja. Joonas Kallosen Giljotiini on eurooppalainen aikalaisromaani ääriliikkeistä ja nuoruuden pakkomielteestä muuttaa maailma. Liisa Louhelan Kaikkeus on meidän pohtii mitä tapahtuu, kun yhteisön luomat paineet ja omat toiveet menevät ristiin. Martta Kaukosen Terapissa on koukuttava psykologinen trilleri Gillian Flynnin hengessä. Tuomi Kariniemen Tulilintu on lempeä romaani parisuhteesta ja sen kipupisteistä. Katri Naukkarin Yhden puun tuho yhdistää kiinnostavasti autofiktion ja lyyrisen esseen ja saa pohtimaan luontosuhdettamme.

Palkitun Hanna Weseliuksen Sateenkaariportaat on romaani miehen rooleista, naisvihasta ja ääriliikkeiden noususta. Marianna Kurtto käsittelee kielellisesti mestarillisessa Seitsemäs piste -romaanissaan perhe-elämän ristiriitoja ja sisarkateutta. Joonas Kontigin Viimeinen kaatunut on kiivastempoinen asekätkentätrilleri yhden pohjoismaisen valtion kohtalonhetkistä. Turo Kuninkaan Kutvonen in Space on intergalaktinen avaruushupailu ja ihmiskunnan välitilinpäätös. Miestä näkyvissä -romaanilla hurmannut Marja Kangas vie lukijan uutuusteoksessaanMiehiä ja mielenrauhaa kesäiseen Barcelonan seikkailuihin. Heikki Turusen Timotein tuoksu kertoo kadonneesta 1950- ja 1960-lukujen maaseudun elämäntavasta.

Pete Suhosen Naiset kuin muuttolinnut avaa uuden, 2000-luvun alun Helsinkiin sijoittuvan Postinumeromurhat-dekkarisarjan. Sarjan ensimmäinen osa vie lukijan Lauttasaareen ja keskelle murhatun menestyskirjailijan seurapiirejä ja perhesotkuja.

Maritta Lintusen Boriksen lapset -novellikokoelma kuvaa suomalaisten ja venäläisten kyräily- ja kiintymissuhdetta kirkkaasti. Tuukka Pietarisen toinen runokokoelma Lukematon jatkaa tekijän tinkimätöntä tutkimusmatkaa kieleen ja sen ympäristöön. Kirsi Kunnaksen Puut kantavat valoa. Kootut runot 1947-1986 esittelee runoilijan koko runotuotannon lukuun ottamatta lapsille kirjoitettuja runoja.

Suvi Aholan Mitä Eeva Joenpelto todella sanoi? on antologia, jossa on katkelmia Joenpellon teoksista ja muista kirjoituksia.

Käännetty kaunokirjallisuus

Candice Carty-Williamsin esikoisromaani Queenie (suom. Natasha Vilokkinen) on raikas romaani ystävyydestä, naiseudesta ja yhteiskunnan kipupisteistä. Leïla Slimanin uusi romaani Toisten maa (suom. Lotta Toivanen) kertoo Slimanin isoäidin tarinan ja kuvaa tarkkanäköisesti kulttuurien yhteentörmäystä ja naisen asemaa. Madeline Millerin hurjaan myyntimenestykseen noussutKirke (suom. Irmeli Ruuska) on vangitseva uudelleentulkinta antiikin maailmasta. Vaasassa syntyneen Susanna Alakosken Pumpulienkeli (suom. Sirkka-Liisa Sjöblom) on aistivoimainen sukukronikka neljän sukupolven naisista, joiden tarina kattaa koko kuohuvan 1900-luvun Suomesta Ruotsiin. Kevään ehdoton viihdehitti on Beth O’Learyn Vaihtokauppa (suom. Taina Wallin), joka kertoo, mitä tapahtuu, kun isoäiti ja kaksikymppinen lapsenlapsi vaihtavat elämää keskenään.

Mariana Enriquezin ylistettytarinakokoelma Mitä liekit meiltä veivät (suom. Sari Selander) kertoo Buenos Airesin kiihkeästä sykkeestä, belgialaisen Adeline Dieudonnén Oikeaa elämää (suom. Saara Pääkkönen) on kansainväliseen menestykseen noussut nuoren tytön kasvutarina. Muita kevään romaaneja ovat italialaisen Domenico Starnonen Paljastus (suom. Leena Taavitsainen-Petäjä), David Ärlemalmin Varjot silmien alla (suom. Terhi Vartia), Liane Moriartyn Viimeinen vuosipäivä (suom. Helene Bützow), Clare Pooleyn Totuushaaste (suom. Ulla Selkälä), Frida Skybäckin Kirjakauppa Thamesin varrella (suom. Annamari Typpö), Sophie Kinsellan Tavataanko oikeasti? (suom. Maija Heikinheimo) sekä Simona Ahrnstedtin Vielä vähän lisää (suom. Virpi Vainikainen).

Kevään jännityskirjoja ovat Sofie Sarenbrantin Häpeänurkka (suom. Helene Bützow), Lisa Jewellin Kaikista synkimmät salaisuudet (suom. Karoliina Timonen), Jens Henrik Jensenin Oxen-sarjan uusin osa Ihmiselle susi (suom. Kari Koski), Pascal Engmanin Rottakuningas (suom. Pekka Marjamäki), Peter Robinsonin Maasta sinä olet tullut (suom. Ulla Selkälä) sekä Clive Cusslerin Faraoiden matka (suom. Jorma-Veikko Sappinen).

Tietokirjallisuus



Microsofin perustaja, filantrooppi Bill Gatesin esittää Kuinka välttää ilmastokatastrofi -teoksessaan, miten ihmiskunta voi vielä pysäyttää ilmastonmuutoksen. Yksi elämä, yksi planeetta on aikamme tunnetuimman luonnontieteilijän Sir David Attenborough´n vetoomus planeettamme puolesta. Harvardin tähtitieteen professori Avi Loeb puolestaan kertoo kiehtovassa Elämää avaruudessa -kirjassaan miksi on todennäköistä, että emme ole ainut kehittynyt sivilisaatio maailmankaikkeudessa.

Teemu Keskisarjan Kyllikki Saari. Mysteerin ihmisten historia kertoo Suomen kuuluisimman henkirikoksen koko tarinan arkistotutkimusten ja ennen julkaisemattomien lähteiden perusteella. Jack Fairweaterin Mies joka murtautui Auschwitziin on tositarina puolalaisen vastarintataistelijan soluttautumisesta kuolemanleirille ja sieltä pakenemisesta. Antony Beevorin Normandia 1944 ja Berliini 1945 -teokset ilmestyvät tammikuussa e- ja äänikirjoina.



Vanessa Springoran Suostumus on tärkeä omaelämäkerta aikuisen miehen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneesta teinitytöstä. Regina Raskin Onnellisten salaseura eli miksi elämä on mehevintä keski-ikäisenä tarjoaa elämäniloista pohdintaa siitä, miltä tuntuu ikääntyä naisena. Hollantilaisen terveystoimittaja Corien van Zwedenin teos Rinnat kertoo hänen oman tarinansa rintasyöpään sairastumisesta ja käsittelee rintojen merkitystä naisen identiteetille. Sara Parikan opas Itse tehty auttaa nuoria työelämän alkuun käytännön vinkkien ja Saran omien kokemusten avulla.



Emma Brockesin ja Megan Rapinoen Yksi elämä kertoo USA:n naisten jalkapallomaajoukkueen kapteenin kasvutarinan maailman parhaaksi naisjalkapalloilijaksi sekä hänen sinnikkäästä työstään naisten oikeuksien puolestapuhujana. Ulla Appelsinin ja Maria Wahlroosin Näin tehdään ihme. Mitä jokaisen tulisi oppia cheerleadingin maailmamestarilta kertoo maailmanmestarijoukkueen valmentajan positiivisesta johtamisfilosofiasta, joka perustuu itsensä ylittämiseen, mahdottoman päämäärän uskomiseen ja sen toteuttamiseen. Paavo Arhinmäki Kaiken se kestää on poliittisen kentän kovimman fudiskannattajan tunteikkaat ja huumorin sävyttämät jalkapallomuistelmat. Satu Rämön Talo maailman reunalla on hykerryttävä kertomus Islannin äärilaidalle muuttaneen perheen yllätyksellisestä ja unohtumattomasta vuodesta.

Bakteeriopin professori Pentti Huovisen Parantavat bakteerit antaa kattavan kuvauksen siitä, miten terveyttä nykyään hoidetaan bakteerein ja miten omaa vastustuskykyään voi parantaa bakteerien avulla. Martti Vaalahden teos Sanomattakin selvää? on käsikirja kaikesta sanomisen arvoisesta.

Muita kevään tietokirjoja ovat Gary John Bishopin Älä jauha p*skaa, Henrik Fexeuksen ja Catharina Enbladin Reload – Palaudu fiksusti, hallitse stressiä, Dean Nicholsonin Nalan maailma, Stefan Ekbergin Omilleen – Käyttöopas aikuisuuteen sekä Dan Mooren pulmakirja Frankensteinin labra. John Garthin J. R. R. Tolkienin maailmat vie lukijansa Keski-Maata inspiroineisiin todellisiin ja kuvitteellisiin paikkoihin.

Lasten- ja nuortenkirjat

Ikäryhmä 0-3+

Anna Elina Isoaron ja Mira Malliuksen koskettava kuvakirja Sinä yönä tuli talvi kertoo isoveljen surusta, kun odotettu pikkuveli ei tulekaan kotiin. Vuokko Hurmeen ja Giannetta Portan hurmaavan anarkistinen Minisijainen kertoo päiväkodin toisenlaisesta päivästä. Astrid Lindgreniltä julkaistaan klassikkoteokset: Peppi ja huvikumpu, Melukylän kevät, Lotta-romaanit yksissä kansissa sekä kuvakirja Saariston lapset: Pampulan ikioma hylje. Lisäksi kaikki Peppi-romaanit julkaistaan kokoelmassa Peppi Pitkätossun tarina nelivärilaitoksena ja yksissä kansissa. Tove Janssonin iki-ihanissa Muumeissa julkaistaan Muumien pieni kuvasanakirja: Koti, kuvakirja Muumi ja kevätyllätys sekä vauvojen omat muumikirjat MUUMI Vauva: Sanahaitari ja MUUMI Vauva: Pörinää. Liisa Kallion ja Eppu Nuotion OHO: Miten hyvää! aloittaa uuden vauvojen kirjasarjan, joka kasvaa vauvan mukana.

Ikäryhmä 5+

Silja Sillanpään ja Marja Siiran Salasaaren salaisuudet pohjautuu Ylen lastenohjelmissa vuonna 2020 alkaneeseen tv-sarjaan. Salla Savolaisen Asfalttia! on uusi kirjasarja kaikille pienille työmaafaneille. Muita kevään pienten lasten kirjoja ovat Heli Rantalan ja Henna Ryynäsen Murtautuja Mauri, Thorbjørn Egnerin rakastettu satuklassikko Kasper, Jesper ja Joonatan, Pia Krutsinin ja Jani Ikosen runokirja Kaupunki kukaties sekä supersuositun L.O.L. Surprise -sarjan kirjat Uusi vuosi, uudet kujeet ja Laulukilpailu.

Ikäryhmä 7+

Vuokko Hurmeen ja Anni Nykäsen tietokirja Timanttia tietoa: Eläinkirja kertoo kaiken olennaisen eläimistä pienille eläinystäville. Tove Janssonin, Miina Mäen ja Anni Pöyhtärin Nuuskamuikkusen kalakirja on kiehtova opas kaikenikäisille kalaharrastajille. Elise Gravelin suosittu Olga-sarja jatkuu teoksessa Olga ja täystuhot ja Alex Milwayn Hotelli Flamingo jatkuu osalla Kokkauskisa. Lukupaloissa julkaistaan Taru Viinikaisen ja Netta Lehtolan Neppari ja Neiti Lutunen, Roope Lipastin ja Mari Luoman Aavepartio:Yksin kotona ja Mika Wickströmin ja Mari Ahokoivun Totti kisahuumassa. Uudessa Tietopalat-sarjassa julkaistaan Mika Wickströmin ja Anton Lipastin Jalkapallo haltuun sekä Sara Lummen ja Reetta Niemensivun Salaperäinen kissa. Muita kevään kirjoja ovat Väinö Riikkilän klassikko Pertsa ja Kilu: Viimeiset klaanit ja Aapelin eli Simo Puupposen Vinski ja näkymättömyyspulveri.

Ikäryhmä 9+

Tuutikki Tolosen ja Kati Vuorennon Runeberg Junior -ehdokkaana oleva Agnes-sarja jatkuu teoksella Agnes ja huvilan salaisuus. Uutena tyttösarjana aloittaa kansainvälinen menestyssarja Rachel Renée Russellin Nolo elämäni, josta julkaistaan teokset Olisinpa suosittu, Olisinpa bilehile ja Olisinpa poptähti. Timo Parvelan, Bjørn Sortlandin ja Pasi Pitkäsen supersuosittua Kepler62 -sarjaa julkaistaan keväällä yhteisniteinä.

Muita kevään kirjoja ovat Max Braillierin ja Douglas Holgaten Maailman viimeiset tyypit -sarjan Keskiyön miekka, Erin Hunterin Uljasmaa-sarjan Veren ja luun voima, Debbi Michiko Florencen Homma hallussa, Keiko Carter, Jack Meggitt-Phillipsin ja Isabelle Follathin Hirviö ja Helmikki, Kristina Ohlssonin Muumiomysteeri, Lee Baconin Viimeinen ihminen, ja Jenny Han suosittu Lara Jean -trilogia.

Ikäryhmä 15+

Riina Mattilan uusi nuortenromaani Silmät avatessa on edelleen pimeää käsittelee rohkeasti kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja ystävän kuolemaa. Karen M. McManusin uutuuskirja Kaksi voi säilyttää salaisuuden on jälleen koukuttava mysteeri pikkukaupungissa. J.R.R. Tolkienilta julkaistaan uusina painoksina Hobitti eli Sinne ja takaisin sekä Húrinin lasten tarina (toim. Christopher Tolkien).



Sarjakuvat

Palkitulta sarjakuvataiteilija Kati Kovácsilta julkaistaan ennennäkemätön sarjakuva-aapinen Eläimelliset aakkoset aikuisille.

WSOY:n katalogi on kokonaisuudessaan luettavissa täältä: https://issuu.com/kirja/docs/wsoy_kevat_2021

