Tiedote: WSOY:n syksyn 2021 kirjat on julkistettu

Jaa

Kotimainen kaunokirjallisuus

Palkitun runoilijan ja kirjailijan Johanna Venhon Syyskirja on romaani Tove Janssonista. Teoksessa avataan taiteelle eletty elämä, sen kapina, lohtu, seikkailu ja ilkikurinen nauru. Kansainvälistä mainetta niittäneen Miki Liukkosen Elämä: esipuhe on hulvattoman hauska ja antelias romaani, joka tuo lukijan eteen todennäköisiä mahdottomuuksia ja pahaenteisiä todennäköisyyksiä. Syksyllä 40-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävän Anja Snellmanin Kaikki minun isäni on romaani isästä, isättömyydestä, rakastumisen helppoudesta ja rakastamisen vaikeudesta. Suomen luetuimman kirjailijan Ilkka Remeksen Lohikäärmeen isku on jälleen polttavan ajankohtainen trilleri, jossa Suomen valtiojohto joutuu lopulta valitsemaan isänmaan ja oman henkensä välillä. Tuomas Kyrön Vasara ja käytettyjä nauloja, Mielensäpahoittaja iskee suoraan remontti-, kotoilu- ja mökkeilybuumiin!

Kira Poutasen Surun kartta on kirkkaasti soiva romaani sukupolvelta toiselle siirtyvistä muistoista ja haavoista sekä uuden elämän ihmeestä. Emma Puikkosen Musta peili on vahva ja kaunis romaani kolmesta naisesta, kolmesta aikakaudesta ja kolmesta kohtalosta maailmassa, jota öljy pyörittää. Joni Pyysalon Putoamispaikka on monikasvoinen, visuaalinen romaani itsensä kohtaamisesta, yksinäisyydestä, luontosuhteesta ja sukupolviahdistuksesta.



Jussi Sudenlehden Melankolia on romaani murhasta ja Turun boheemin kaupunginosan värikkäästä historiasta. Joel Elstelän Sirkusleijonan mieli on suurenmoinen, groteski ja riipaiseva romaani, joka johdattaa ihmismielen hirvittävimpiin syövereihin läpi kolmannen valtakunnan. Juha Ruusuvuori yhdistää Piraatin perintö -romaanissaan taidokkaasti maagisen realismin keinoin merirosvotarinan ja nykyajan elämän lounaissaaristossa. Markus Ahosen Anna pahan kiertää kertoo lähiöissä kytevästä katkeruudesta ja jatkaa kirjailijan Helsinkiin sijoittuvaa Isaksson-sarjaa.

Antti Heikkisen Latu on tositapahtumiin pohjautuva kertomus nilsiäläisen hiihdon maailmanmestarin Pauli Pitkäsen rosoisesta elämästä. Eeva Kilven Valkoinen muistikirja sisältää syvästi tuntevan runoilijan keskittynyttä pohdintaa ihmisyydestä ja ihmisen paikasta, ajan rajallisuudesta ja ikuisuudesta. Anja Erämajan Olen nyt täällä metsässä -runokokoelmassa liikutaan lajien ja tunnelmien rajoilla, metsän peitossa, muistojen ja minuuksien koeteltavana.

Syksyn esikoiskirjailijat ovat Meri Valkama, Maisku Myllymäki, Niklas Ahnberg ja Janne Huuskonen. Meri Valkaman Sinun, Margot on romaani perheestä, muistin hauraudesta ja vaikenemisesta. Maisku Myllymäen Holly kertoo kahden naisen kamppailuista huomionkipeyden, häpeän ja salaisuuksien aallokoissa. Niklas Ahnbergin Isät jäävät merelle on saariromaani rakkaudesta, perhesuhteista ja salaisuuksista. Janne Huuskosen Täydellinen päivä on häpeilemätön ja rohkea romaani Helsingin huumepiireistä ja valheiden verkosta.

Käännetty kaunokirjallisuus

Australialaisen Charlotte McConaghyn menestysromaani Viimeinen muuttolintu on hypnoottinen rakkaustarina luonnon kauneudesta ja katoavaisuudesta. Ann Patchettin kahdeksas romaani Hollantilainen talo on aistivoimainen kuvaus kadotetusta paratiisista. Kirja oli sekä Pulitzer- että Women’s Prize 2020 -palkintoehdokkaana. Susanna Clarkelta julkaistaan kauan odotettu fantasiaromaani Piranesi. Brittiläisen Dolly Aldertonin esikoisromaani Haaveita on hauska ja koskettava romaani kolmikymppisten elämästä. Zadie Smithiltä julkaistaan esseekokoelma Aavistuksia – Kuusi esseetä eristysajasta.

Muita syksyn käännöskirjoja ovat Kristin Hannahin Alaskan taivaan alla, Joanna Bolourin joulukirja Paras aika vuodesta ja Sophie Kinsellan Himoshoppaajan joulu. S.J. Bennettin Windrorin solmu aloittaa uuden, omaperäisen Hänen majesteettinsa tutkimuksia -dekkarisarjan kaikille Englannin kuninkaallisten faneille. Viveca Sten aloittaa Lumen uhrit -dekkarilla uuden kylmäävän sarjan, joka sijoittuu Åreen tunturimaisemiin. Supersuosituksi Suomessakin nousseelta Sofie Sarenbrantilta julkaistaan uusin dekkari Valheenpunoja ja lisäksi Emma Sköld -sarjan kaksi ensimmäistä osaa Lepää rauhassa ja Kuoleman kintereillä. Muita syksyn jännityskirjoja ovat Sophie Hannahin uusi Hercule Poirot -mysteeri Kuolema ostaa paikkalipun, Peter Robinsonin Viimeiset tahdit, Anders Roslundin Levon hetki nyt lyö, Bo Svernströmin Ken leikkiin ryhtyy, John Grishamin Aika armahtaa, Ken Follettin Ei koskaan, C. J. Tudorin Ne muut. Wilbur Smithiltä julkaistaan Courtneyn sota ja Andrzej Sapkowskilta Herran soturit 2.

Tietokirjallisuus

Jouni K. Kemppaisen Kaija Koo – Taipumaton -elämäkerrassa yksi Suomen rakastetuimmista artisteista käy läpi viidelle vuosikymmenelle ulottuvan uransa huiput ja laskut, joita kehystävät myrskyisän yksityiselämän kiemurat. Oskari Saaren ja Aki Hintsan Tänään olen elossa - Kuolevan miehen päiväkirja on syvästi koskettava kuvaus toivosta ja ilosta, takaiskuista ja raastavasta surusta sekä perimmäisistä elämänarvoista.Soili Pohjalaisen Isomettän poika - Jari Isometsän koko tarina on karpaasin avoin elämäkerta, jossa pääsevät Jarin lisäksi ääneen läheiset: äiti, veli, Johanna-vaimo sekä lapset. Marika Lehdon kirjoittama Härkävuosi – Jari ”Bull” Mentulan tarina kertoo Jari Mentulan elämän pysäyttäneestä vuodesta ja paljastaa millainen on mies lihasten takana. Varpu Hintsasen ja Emilia Salorannan teos Valo joka ei kadonnutkaan kertoo koskettavasti Senja-tyttären kuolemasta ja auttaa jaksamaan mahdottomiltakin tuntuvien kriisien keskellä. Helena Ruuskan Mary Gallen-Kallela – Olisit villiä villimpi on elämäkerta modernista, intohimoisesta ja monitaitoisesta naisesta. Paavo Hohdin Bysantti – Tuhat draaman vuotta avaa antiikin Rooman ja Kreikan perinnön jatkajan koko dramaattisen historian ensimmäistä kertaa suomalaisen tutkijan kertomana.



Yhdysvaltain presidentin pojan Hunter Bidenin Kauniita asioita on raa’an avoin muistelmateos päihdehelvetistä, täpäristä pelastumisista ja perheen tärkeydestä. Gordon F. Sanderin Kansalainen Kekkonen – Suuri suunnitelma tarkastelee Kekkosen ensimmäistä, käänteentekevää ja dramaattista presidenttikautta amerikkalaisin silmin. Oscar-palkitun Matthew McConaugheyn posketon omaelämäkerta Vihreää valoa on epäsovinnaisen näyttelijän rakkauskirje elämälle. Näyttelijä Ola Rapacen teos Elämäni Romeona – Pakomatka viidessä näytöksessä on puolestaan brutaalin rehellinen kuvaus Ruotsin kulttuuripiireistä ja siitä, millaista tähden elämä voi raadollisimmillaan olla. Per T. Ohlssonin Albert Bonnier ja hänen aikansa on Ruotsin ensimmäisen modernin kirjankustantajan kiehtova elämäkerta.

Suomen suurimman poptähden Antti Tuiskun Menesty! – Näin löydät itsesi ja voit hyvin tarjoaa konkreettisia neuvoja omien voimavarojen löytämiseen sekä hedelmälliseen tapaan työskennellä onnistumisten eteen. Paula Heinonen julkaisee kauan odotetun kirjan Hyvinvointia vaihdevuosiin – Terveyttä ja energiaa oikealla ravinnolla. Henrik Dettmannin Kopautuksia – Kirjoituksia elämästä ja urheilusta sisältää tekijän teräviä kirjoituksia niin urheilusta kuin laajemmin yhteiskunnasta ja elämästä. Miia Paakkasen Empatian voima on kansainväliseen tutkimukseen ja liike-elämän esimerkkeihin perustuva tietopaketti, jonka tarjoamin välinein empatia muuttuu konkreettiseksi voimavaraksi.

Suomen tunnetuin tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen kertoo teoksessaan Internet, mitä jokaisen tulee tietää internetin uhkista ja mahdollisuuksista. Ilkka Kariston Vuosi ilman nettiä kertoo ihmiskokeesta: millaiseksi elämä muuttuu, kun irrottaa itsensä verkosta? Käsikirjoittaja Riina Kullaksen supersuosittuun tv-sarjaan perustuva Modernit miehet on selviytymisopas ja samaistumispinta kaikille miehille ja miesoletetuille, joiden elämässä kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä.



Muita syksyn tietokirjoja ovat Pirjo Saarnian Irti sokerikoukusta 2 viikossa, Jordan B. Petersonin odotettu teos 12 uutta elämänohjetta, Rhonda Byrnen uutuus The Secret – Suurin salaisuus, Susan Cainin Hiljaiset – Introverttien manifesti sekä Hanna Luomajoen ja Anna Sievisen Taltuta kipu – Istuvan ihmisen käsikirja. Syksyn neulontakirjoja ovat Anna-Sofia Vintersolin Norjalaisia kirjoneuleita ja Linka Neumannin Norjalaisia villapaitoja 2. Maaret Kalliolta julkaistaan Lujasti lempeä -pöytäkalenteri2022 ja Tove Janssonin sitaateista ja kuvista koottu Muumipapan muistikirja.

Lapset ja nuoret

Pienten lasten kirjat: Tove Janssonin Muumi-kirjoissajulkaistaan Muumien ISO kuvasanakirja: Numerot, Muumien tosi ISO läppäkirja: Muumitalo ja Muumi ja kultainen lehti -kuvakirja. Muita pienten lasten kirjoja ovat Liisa Kallion ja Eppu Nuotion OHO: Miten taitavasti!, Taru Viinikaisen ja Oili Kokkosen Tiltu ja Lettu – Outo opettaja, Marvi Jalon, Merja Jalon ja Reetta Niemensivun Onnenkepparit: Kepparikisat, Catherine Kalengulan L.O.L. Surprise! Yllätysjuhlat! Astrid Lindgreniltä julkaistaan Cecilia Heikkilän kuvittama Muistan joulun sekä rakastettu Mio, poikani Mio Johan Egerkransin uudella kuvituksella.

Alakouluikäiset: Suosittu Lukupalat-sarja jatkuu kahdella teoksella: Anna Hallavan ja Roosa Hepomäen Liljan yksisarviset jaHenna Helmin ja Kaisu Sandbergin Super Cheer: Voileipävaras. Tietopalat-sarjassa julkaistaan Vuokko Hurmeen ja Aapo Ravanttin Söpöt lemmikkijyrsijät ja Roope Lipastin ja Juha Harjun Ihmeellinen jääkausi.

Miina Supisen ja Anni Nykäsen suosittu Rosmariini-sarja saa jatko-osan Tulta ja mehujäätä ja Roope Lipastin ja Harri Oksasen Lätkä-Lauri sarja jatkuu teoksella Lätkä-Lauri ja pelikielto. Muita lastenkirjoja ovat Mike Loweryn Kaikkea eeppistä dinosauruksista, Max Brallierin ja Douglas Holgaten Maailman viimeiset tyypit – Junen seikkailu ja Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen supersuosittu Kepler62 Terra: Kloonit. Jeff Kinneyltä julkaistaan Neropatin päiväkirjasta osa 16 ja Maailman parhaan kaverin kauhujutut. Lucy Ivisonin uutuussarja Unelmien muotitalo: Silkkiä ja salaisuuksia sukeltaa muodin maailmaan Downton Abbeyn hengessä. Thomas Taylorilta julkaistaan Malamanteri-trilogian kolmas osa Kammovarjo ja Jakob Wegeliukselta Hudson Queenin ruusu. Erin Hunterin Uljasmaa-sarja jatkuu osalla Hiipivät varjot ja Soturikissat-sarjasta julkaistaan neljä äänikirjaa. Mari Luoma julkaisee nuortensarjakuvan Romeo & Hirviöt, Rachel Renée Russell Nolo elämäni: Olisinpa jäätanssija ja Anniina Mikama uuden huikean seikkailutarinan Myrrys.

Yläkouluikäiset: Taajuus Z -kirjoituskilpailun voitti Dess Terentjeva ja hänen säeromaaninsa Ihana julkaistaan lokakuussa. Muita nuortenkirjoja ovat E. Lockhartin bestseller Me olimme valehtelijoita ja Zoe Suggin ja Amy McCullochin The Magpie Society 2: Siivenisku.

J. R. R. Tolkienilta julkaistaan Baillie Tolkienin toimittama, laajennettu Kirjeitä Joulupukilta ja Christopher Tolkienin toimittama Keskeneräisten tarujen kirja kuvitettuna laitoksena.

Sarjakuvat

Ville Rannan uutuusteos Kuinka valloitin Ranskan on tragikoominen satiiri menestyksestä ja Ville Tietäväisen ja Iiro Küttnerin sarjakuvaromaani Harvennus kertoo mitä Nooan arkissa oikeasti tapahtui. Lisäksi Riad Sattoufilta julkaistaan Tulevaisuuden arabi 5: Lapsuus Lähi-Idässä (1992–1994).

