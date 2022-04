Tiedote: WSOY:n syksyn 2022 kirjat on julkistettu

Kotimainen kaunokirjallisuus

Hanna Brotheruksen Henkeni edestä on rohkea ja rehellinen kuvaus naisen ikääntymisestä. Romaani tarkastelee itsenäisyyden olemusta ja kehollisuutta sekä pelkoa elämän rajallisuudesta. Vera Valan Italialainen peli on Milanoon sijoittuvan psykologisen Salla Kotka -dekkarisarjan avausosa. Arttu Tuomisen Häväistyt on suositun Delta-sarjan itsenäinen neljäs osa, jossa pohditaan, miten pahuuden voi tunnistaa. Ilkka Remeksen trillerien ajankohtaisuus ja osumatarkkuus häkellyttävät kerta toisensa jälkeen: romaanissa Tornado Eurooppa on sodan kynnyksellä. Pimeät kuut on Tommi Kinnusen jäänkirkasta valoa hohtava romaani naisopettajasta, joka luuli tietävänsä kuka on. Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan rakkaustarina on syvältänaurattava romaani, joka kuljettaa lukijaa suuresta surusta suureen iloon. Kadonnut aika on Suvi Vaarlan terävästi nähty ajankuva ja vangitseva romaani hankalista perhesuhteista, julkisuudesta ja teknologiasta, jolla on ennakoimattomia seurauksia. Laura Lähteenmäki kuvaa romaanissaan Sukella silmät auki mestarillisesti perheessä vaiettuja asioita ja ihmisten välisiä valtasuhteita. Joonas Konstigin Sotaan syyllinen on historiallisen tarkka ja viihdyttävä trilleri Suomesta kylmän sodan pelilaudalla. Riku Siivosen esikoisromaanissa Kaikki isäni tavarat kriisiin ajautunut päähenkilö selvittelee isänsä perintöä ja samalla omaa menneisyyttään. Joni Skiftesvikin Bestseller jouluksi on vauhdikas muistelmaromaani nuoren toimittajan vaiheista 1970-luvulla. Venla Pystysen En voi lakata ajattelemasta kuolemaa on vimmainen ja rajun rehellinen romaani isän itsemurhan vaikutuksesta naiseksi kasvamiseen. Maija Kajannon Taatelitalvi on viihteellisen Kahvila Koivu -sarjan toinen osa.

Kiitetyn ajattelijan Markku Envallin viides fragmenttikokoelma Rautasydän sisältää tarkkoja ja lempeän itseironisia katkelmia. Ester Nuori Leppä kirjoittaa Maanantai ja mustat hitit -esikoisrunoteoksessaan riisuttua runoa, joka yltyy paikoittain pop-musiikillisiksi hokemiksi. Rakkaus ja ilo kuljettavat runoja Atte Koskisen esikoisrunoteoksessa Silmittömyys. Katja Seudun neljännessä kokoelmassa Kesannoida, säkenöidä on runoja siirtymistä ja lepopaikoista.Tellervo Krogeruksen toimittama Kiveen uursi. Otto Mannisen valitut runot kunnioittaa Mannisen syntymän 150-vuotisjuhlaa.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Kantrilegenda Dolly Parton kirjoitti ensimmäisen romaaninsa yhdessä jännityskirjailija James Pattersonin kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt, mukaansatempaava Juokse Rose juokse ilmestyy kesäkuun puolivälissä. Emma Hambergin Je m'appelle Agneta on puolestaan pirskahteleva feelgood-romaani aikuisesta naisesta, joka repäisee ja lähtee Provenceen au pairiksi ”isolle pojalle”. Syksyn 2022 viihdyttäviin käännösromaaneihin kuuluvat myös Sophie Kinsellan Kuokkavieraana kotona sekä Paras aika vuodesta -kirjallaan hurmanneen Joanna Bolourin Lahjoista parhain. Virolaisen Mart Sanderin Naisten sota jatkaa Rouva Kukkin tytöt -sarjaa.

Lydia Sandgren voitti August-palkinnon esikoisteoksellaan Läpileikkaus, joka kuvaa Göteborgia ennen ja nyt, isän ja tämän aikuisen tyttären näkökulmista. Jens Liljestrandin Vaikka kaikki päättyisi on mustan huumorin siivittämä kertomus lähitulevaisuudestamme ilmastonmuutoksen kourissa. Kristin Hannahilta (Satakieli, Alaskan taivaan alla)ilmestyy Tomun ja tuulen maa, ja Charlotte McConaghylta Täällä oli susia. Kulttimaineen saavuttaneen Mariana Enriquezin Yö kuuluu meille on poliittista kauhua diktatuurin aikaisesta Argentiinasta.

Lisa Jewellin Yöhön kadonnut on älykäs ja koskettava jännäri tyttären katoamisesta ja äidinrakkaudesta, joka ei sammu koskaan. Viveca Stenin Laakson varjo jatkaa Åren murhat -sarjaa ja punoo auki syrjäkylissä vaikuttavan uskonlahkon salaisuuksia. Toinen ruotsalaisdekkaristi, Kristina Ohlsson, aloittaa puolestaan August Strindberg -sarjan romaanilla Myrskynvartija. Syksyn jännityskirjoihin kuuluvat myös S. J. Bennettin Kolme koiraa haudattuna, John Grishamin Tuomarin lista, Tana Frenchin Ilmetty, Kiersten Whiten Kaikki pois piilosta ja Anders Roslundin Mistä tunnet sä ystävän. Viime vuonna menehtyneen Wilbur Smithin Aavetulet kertoo Ranskan ja Englannin välisestä sodasta 1700-luvun Intiassa. Romaanin toinen kirjoittaja on Tom Harper. Puolalaisen Andrzej Sapkowskin keskiaikaissarja hussilaissodista kiihtyy uusille kierroksille Lux perpetua 1:ssä.

T. S. Eliotin Kootut runot käsittää 1900-luvun ikonisen runoilijan tuotannon ensi kertaa kokonaan suomeksi. Humphrey Carpenterin J. R. R. Tolkien: Elämäkerta julkaistaan tarkistettuna suomennoksena Tolkienin syntymän 130-vuotisjuhlan kunniaksi. Myös Satujen valtakunta -kokoelma tulee jälleen saataville.

Tietokirjallisuus

Pirkko Saision uskomaton ura kirjailijana on jatkunut pian jo 50 vuotta. Heini Junkkaalan Pirkko Saisio – Sopimaton on karismaattisen ja omaehtoisen kirjailijan intiimi elämäkerta. Minna Kettusen Ari Vatanen – Poika joka kesytti auton –teoksessa Vatanen kertoo, miten isänsä menettäneestä tuupovaaralaispojasta kehkeytyi maailman nopein mies ja minkä hinnan menestyksestä joutui maksamaan. Aivokirurgian supertähti Juha Hernesniemi kertoo kiehtovassa elämäntarinassaan Aivokirurgin muistelmat, millaista on olla yksi parhaista maailman stressaavimmassa ammatissa. Jari Korkin kirjoittama elämäkerta K2 – Kyösti Kakkosen tie huipulle kertoo veijariromaanin lailla kulkevan tarinan vahvatahtoisesta, hurmaavasta ja velmusta miehestä, jonka bisnesvainu ja nopeat liikkeet ovat herättäneet kanssaihmisissä niin ihastusta kuin kauhua. Kaisa Tammen Naisvankilan pomo on vahva elämäkerrallinen tarina lähiöhelvetistä naisvankilan johtajaksi nousseesta Kaisa Tammesta ja hänen todistamistaan ihmiskohtaloista. Maija Liuhton Toimittajana Kabulissa kertoo, millaista on suomalaisena naisreportterina maailman vaarallisimmassa maassa, keskellä Afganistanin sotaherrojen poliittisia kiemuroita, uskonsotureiden olohuoneita ja pommi-iskujen jälkimaininkeja. Danny – koko show on poikkeuksellisen taitavan kertojan, Antti Heikkisen, sukellus ison D:n elämään. Kuinka Ilkka Lipsasesta tuli viihdetaivaan tähti Danny? Marika Lehdon Noora Räty – Leijonakuningatar on sykähdyttävä tositarina poikkeuksellisesta lahjakkuudesta ja voitontahdosta, stereotypioiden murtamisesta sekä tasa-arvon tavoittelusta. Eero Huovinen kertoo Sielujen puolustaja – Helsingin piispana -muistelmateoksessaan persoonallisella tavallaan, millaista oli toimia piispana Helsingissä aikana, johon osui kansakuntaa järkyttäneitä tragedioita ja kirkkoa repiviä kiistoja. Zlatan Ibrahimovicin ja Luigi Garlandon Adrenaliini – Ennenkuulemattomat tarinani paljastaa, miksi Zlatan on yhä jumala, mistä hän saa potkua elämäänsä ja millaisia uhrauksia hän on ollut valmis tekemään jalkapallon takia. Homeira Qaderin Tanssia moskeijassa on ajankohtainen muistelmateos afgaaniäidin vaikeasta valinnasta.

Kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallion Tunne hyvä suhde onpaljon toivottu kirja hyvästä parisuhteesta. Siinä Kallio avaa, miten luoda hyvä tunneyhteys, miten suhdetta voi syventää ja minkälaisin keinoin katkennutta yhteyttä voi korjata. Maaret Kallion Lujasti lempeä. Kalenteri 2023 puolestaan auttaa havainnoimaan hyvän elämän tärkeimpiä asioita ja mielen taitoja. Kansainväliseksi bestselleriksi nousseessa kirjassaan Miksei kukaan ole kertonut minulle tätä aiemmin psykologi Julie Smith esittelee parhaat ja toimivimmat keinot käsitellä mieltä kuormittavia hankalia tilanteita. Antti Tuiskun Menesty!-teokseen pohjautuva Työkirja kannustaa monipuolisten kysymysten ja tehtävien avulla syventämään itsetuntemusta ja luomaan perustan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Martina Aitolehden ja Hippo Taatilan Martina – Taistelija on suorasukaisen naisen innostava kirja, jossa Martina jakaa kokemuksia oman elämänsä varrelta ja kertoo, miten vaikeudet ja vähättelyn voi kääntää voitoksi. Ison-Britannian tunnetuin patologi ja ylistetyn Epäluonnolliset syyt -kirjan kirjoittaja Richard Shepherd käy kirjassaan Kuoleman seitsemän ikää läpi ihmisen elämänkaaren arvoituksellisten kuolemantapausten kautta.

Anna Brotkinin Aikuiset (The Bible) -kirja kokoaa tyylikkäästi yhteen TV:n suosikkisarjan käsikirjoitukset, runsaan lisämateriaalin sekä tietenkin ajankuvan.

Marja Vesalan Vuosi Toscanan kukkuloilla on elämänmakuinen kertomus oravanpyörästä hypänneen suomalaispariskunnan vuodesta maailmankuululla viinialueella. Siru Vallealan (toim.) Rikostarinoita maailmalta on jännitystä tihkuva maailmanympärysmatka 15 maahan, joissa kaikissa on koettu hirmuisia kohtaloja. Rikostarinoita kertovat suomalaisen matkamedia Tripsterin toimittajat.

Karo Hämäläisen Rikos ja rahastus on jännittävä sukellus finanssimaailman pimeälle puolelle – mikä suurimpia huijareita on ajanut ja miten heidän valheensa on saanut elää niin pitkään? Bill Browderin Freezing order on tosielämän trilleri yhden miehen hengenvaarallisesta kissa ja hiiri -leikistä Putinin hallintoa vastaan. Suosittu historioitsija Peter Englund kertoo teoksessaan Marraskuu 1942 tavallisten ihmisten kohtaloiden kautta, mitä toisen maailmansodan ratkaisevan kuukauden aikana tapahtui. Palkittu historioitsija Anthony Beevor kertoo teoksessaan Venäjän vallankumous ja sisällissota uusiin arkistolähteisiin nojaten Venäjän sisällissodan tarinan koko kauheudessaan ja osoittaa, miten sodan laineet ovat lyöneet omaan aikaamme saakka.

Tanskalainen neuleguru Lærke Bagger tunnetaan ainutlaatuisista neuleista, jämälankojen käytöstä ja anteeksipyytelemättömästä asenteesta. Hänen kirjansa Neulo sopii sekä aloitteleville että kokeneemmillekin neulojille. Villapaidoistaan tunnettu Linka Neumann yllättää nyt värikylläisillä sisustustekstiileillään kirjassa Norjalaisia sisutusneuleita. Satu Rämön ja Sigríður Sif ”Sigga” Gylfadóttirin Siggan ja Satun islantilaiset villapaidat on odotettu neulekirja täynnä islantilaisille langoille suunniteltuja villapaitamalleja, satujen saaren perinteitä kunnioittaen ja pilke silmäkulmassa.

Lasten- ja nuortenkirjat

Pienten lasten kirjat:

Maaret Kallion ja Susanna Ruuhilahden kirjoittama ja Julia Savtchenkon kuvittama Murkens ja hirmuinen syysmyrsky aloittaa vauhdikkaan satutietokirjasarjan tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Sarjan ensimmäisessä osassa eläinystävykset voittavat jännityksen ja pelon. Mamma betalar-podcastin tekijäkaksikon Natalia Salmelan ja Jasmin Hamidin Raha. Missä se kasvaa ja mihin se katoaa? avaa pienille kyselijöille rahan merkillistä maailmaa. Värikkäät kuvitukset ovat Anna Salmisalon käsialaa. Leikki-ikäisille ilmestyvät lisäksi Maria Nilsson Thoren Röhky, Mumu ja numero 3, Tove Janssonin Muumien pieni kuvasanakirja: Luonto ja Nuku hyvin, Muumipeikko, sekäAstrid Lindgrenin Eemelin numerot, Eemeli - Etsi ja löydä ja On hauskaa, kun on joulu. Catherine Kalengulan L.O.L. Surprise! -kirjamaailmaan saadaan Suuri meriseikkailu ja L.O.L. Surprise! -tarrapuuhakirja.

Tuomas Marjamäen ja Antti Nikusen hilpeä Nollis - Maailman ainoa nollasarvinen lataa seitsemän kreisiä satua viikon jokaiseen iltaan. Silja Sillanpään ja Marja Siiran Salasaari: Karanneet tarinat jatkaa TV:stä tuttuja seikkailuja. Jonna Björnstjernan Kertomuksia merkillisestä kaniperheestä -sarjan ensimmäinen osa, Setä Surkeus, tarjoilee kauhun ja naurun täyteisiä lukuhetkiä. Unkarissa myrskyisän vastaanoton saanut ja kansainväliseksi ilmiöksi noussut Satumaa kuuluu kaikille on Boldizsár M. Nagyn toimittama ja Lila Böleczsin kuvittama terävän ajankohtainen satukirja moninaisuudesta ja hyväksynnästä.

Alakouluikäiset:

Yuval Noah Hararin ensimmäinen lapsille suunnattu tietokirja Pysäyttämätön ihminen: Kuinka valloitimme maailman paketoi faktat ja ällistyttävät oivallukset ihmiskunnasta Hararin nokkelaan tyyliin. Kirjan on kuvittanut Ricard Zaplana Ruiz.

Timo Parvelan uudensarjan aloittavaMelkein mahdoton tehtävä: Merkitty lapsi on koukuttava mysteeri, jonka miljööt on kuvittanut Mari Luoma. Mikko Kalajoen ensimmäinen lastenromaani Almus: Tännetuloa terve taas tempaa lukijat mukaansa omintakeisella kielellään ja Jani Ikosen kuvituksilla. Pauli Hokkasen, Tuomas Erikssonin ja Christer Nuutisen Vakoileva hiiri on käsikirja sananmuuntelun maailmaan. Miina Supisen ja Anni Nykäsen Rosmariini - Hämyhäkin ennustus jatkaa Kokkiklubin seikkailuja ja Jukka-Pekka Palviaisen Allu ja tyly tubeseuraaja saadaan e- ja äänikirjana. Roope Lipastin ja Harri Oksasen jo yli 100 000 kirjaa myynyt Lätkä-Lauri täydentyy Lätkä-Lauri ja maajoukkuematsi -kirjalla ja Lätkä-Lauri MM-kisoissa -erikoisäänikirjalla. Palavan kaupungin lapseton puolestaan Lipastin uusi historiallinen seikkailuromaani Turun palosta.

Ruotsin ja Norjan jo valloittanut Musse ja Helium -sarja alkaa myös Suomessa. Camilla Brinckin luoma hiirikaksikko seikkailee tänä vuonna jo kolmessa kirjassa: Salaperäinen kolo, Kultajuuston jäljillä ja Seikkailu Lindriziassa.

Heppafaneja hemmotellaan Merja Jalon, Marvi Jalon ja Reetta Niemensivun Onnenkepparit: Kummituskeppari - ja Marika Riikosen ja Jasmi Ritolan Tietopalat: Uljas hevonen -kirjoilla. Lisäksi Lukupalat-sarjassa ilmestyvät Anna Hallavan ja Roosa Hepomäen Liljan yksisarviset karkuteillä, Laura Suomelan ja Väinö Heinosen Säbähamsterit ja Talttahammasliiga sekä Henna Helmi Heinosen ja Kaisu Sandbergin Super Cheer: Kadonnut pompom.

Jeff Kinneyn Neropatin päiväkirja on Suomen luetuin ja myydyin nuortenkirjasarja, jossa päästään jo 17. osaan. Odotettu teinipäiväkirja on myös Rachel Renée Russellin uutuus Nolo elämäni: Olisinpa tv-stara. Muita sarjojen jatko-osia ovat Max Brallierin ja Douglas Holgaten Maailman viimeiset tyypit – Tuomiopäivän taisto, Thomas Taylorin Festergrimm ja Erin Hunterin Uljasmaa: Leijonan vala. Mari Luoman Romeo & Hirviöt -sarjakuvakomedia jatkuu Salaisten kasvojen käytävä -osalla. Sarjakuvina ilmestyvät myös Stéphane Lapuss'in ja Renaud Collinin Kätyrit: Minipomo ja Kätyrit: Hurraa, pomo!

Yläkouluikäiset ja YA:

Laura Eklund Nhagan kesän mittaan ilmestyvä Demi & Ace -sarja tarjoaa kuusi digitaalista tarinaa audiopalveluissa. Parhaat ystävät Demi ja Ace ovat demi- ja aseksuaalisia, ja yhdessä he yrittävät ottaa selkoa ihmisten kummallisista tavoista ja parisuhdekiemuroista. Tarinat ilmestyvät myös englanniksi.

Marisha Rasi-Koskisen Pudonneet on Finlandia-voittajan kerros kerrokselta aukeava tiivistunnelmainen nuortenromaani. Elina Pitkäkankaan Sang kertoo vallasta ja rakkaudesta kuvitteellisessa Itä-Aasian maassa. Leena Paasion Harmajan luode seitsemän on jännittävä sukellus nuoruuden ja Itämeren myrskyihin. Teosparin jälkimmäinen osa Bengtskär itä kahdeksan ilmestyy keväällä 2023.

Netflix-hitti Sex Education laajenee kirjoihin, kun Katy Birchallin Sex Education: Tien päällä -romaani ja Jordan Paramorin Sex Education: Opas seksiin ilmestyvät elokuussa. Me olimme valehtelijoita -kirjan tekijän E. Lockhartin Valehtelijoiden saari -uutuudessa palataan Sinclairin perhesalaisuuksien lähteelle. Taattua viihdettä nuorille lukijoille tuovat myös Jenny Hanin Kesä, jolloin minusta tuli kaunis, Stephanie Garberin Olipa kerran särkynyt sydän ja Kiera Cassin Kihlattu.

Sarjakuvat, kalenterit ja muistikirjat

Suomen ykköspiirtäjän Ville Rannan Kurissa ja nuhteessa on railakas kokoelma Rannan puhutuimpia pilapiirroksia viime vuosilta. Juha Mustanojan ja Kari Puikkosen Suljettu maa – Vieraat on vaihtoehtohistoriallinen jännitystarina 1930-luvun fasistisesta Suomesta. Kulta-aika on Cyril Pedrosan ja Roxanne Moreilin keskiaikaista valtakuntaa kuvaava fantasiaseikkailu.

Peppi-kalenteri 2023 on tyylikäs, voimaannuttavilla sitaateilla maustettu vuosikalenteri Astrid Lindgrenin luoman Pitkätossun kaikenikäisille faneille. Täytettävässä Nuuskamuikkusen matkakirjassa taas vilisee Tove Janssonin nomadihahmon elämänfilosofiaa.

