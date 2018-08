Tiedote/kutsu: Pohjois-Helsingin nuoret juhlivat – Malmitalossa Megabileet 24.8.2018

Malmin alueen nuorten suunnittelemat ja tuottamat Megabileet tuovat Malmitaloon joukon Suomen nimekkäimpiä uuden sukupolven rap-artisteja.

Megabileet on Malmitalon ja Helsingin Nuorisopalveluiden yhteistuotanto, jossa nuorten tuottajaryhmän kädenjälki näkyy niin suunnittelussa, toteutuksessa kuin sisällöissäkin. Nuoret ovat rakentaneet Malmitalon kulttuurituottajien kanssa monipuolisen yhden illan maksuttoman festivaalin, jonka vetonauloina ovat Gracias, Musta Barbaari, Pastori Pike sekä Kingfish. Lavalla nähdään myös turkulainen Dollari, joka edustaa Suomi-räpin uusinta aaltoa, ja aulassa yleisöä tanssittaa dj J5R. Musiikin lisäksi Malmitalolla on tarjolla glittertatuointeja, kauneuspaja sekä pientä syötävää.

Tapahtuman mahdollistavat Malmitalo sekä RuutiBudjetti, joka on Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin malli nuorille. Ruudin kautta nuoret pääsevät päättämään siitä, mitä kaupungissa tapahtuu ja millaisia palveluita siellä tarjotaan.

Megabileiden artisteista:

Kingfishiä on kutsuttu monikulttuurisen Suomen äänitorveksi ja Suomi-räpin uuden aallon suunnannäyttäjäksi. Kingfish murtaa ennakkoluuloja räpillään ja puuttuu ajan ilmiöihin kuten some- ja internet-riippuvuuteen, jota hän tuo esille uusimmalla Hyvä Fisu -kappaleellaan: ”Koko maailma on sekasin, tuhat kuvaa aina sekunnis…”

Gracias eli Deogracias Masomi on monipuolinen taiteilija, joka tekee paitsi musiikkia on myös esiintynyt muun muassa elokuvissa, tv-sarjoissa sekä nykytanssiteoksissa. Malmin nuorisotalolla ensimmäiset riiminsä teininä uhonnut Gracias on nyt aikuinen artisti, jonka viime lokakuussa ilmestynyt suomenkielinen Toleka-biisi on ilmava, tyylikäs ja ystävien merkitystä korostava rap-teos.

Musta Barbaari eli James Nikander nousi sensaatiomaisesti kaikkien tietoisuuteen Salil Eka Salil Vika -esikoissinglellään, mutta viime vuosina Musta Barbaari on tullut suurelle yleisölle tutuksi myös muun muassa televisioesiintyjänä.

PastoriPike aloitti uransa räppäävän, kristillisen kokoonpanon riveissä kymmenisen vuotta sitten. Pike on tunnettu räjähtävästä ja karismaattisesta live-esiintymisestä. Hän on tehnyt yhteistyötä mm. kaikkien yllä esiteltyjen rap-artistien kanssa. Pike on visionääri, joka uskoo voivansa yhdistää erilaisia ja eri mielipiteitä jakavia ihmisiä musiikkinsa avulla.

------------------------------------

pe 24.8. klo 18–23 Megabileet

12–17-vuotiaille. Päihteetön tapahtuma.

Järj. Malmitalo, Nuorisopalvelut, nuorten ryhmä

Vapaa pääsy

Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, Helsinki

www.malmitalo.fi

----------------------------------

Hyvä Toimittaja

Olet hyvin tervetullut katsomaan, miten hienosti paikalliset nuoret pärjäävät omassa lähiötapahtumassaan Malmilla pe 24.8.2018 klo 18 alkaen.

Malmitalo on toteuttanut jo aiemminkin yhdessä kaupungin nuorisopuolen kanssa vastaavia tapahtumia, joista mielenkiintoisimpia ovat olleet juurikin Megabileet ja myös tubettajia Malmitalon lavalle tuoneet Tubemiitit. Näissä on nuorilla itsellään ollut suuri rooli niin toiveiden esittäjinä, aloitteen tekijöinä, suunnittelijoina, toteuttajina ja varsinaisessa tapahtumassa järjestelijöinä ja työskentelijöinä. Ensimmäinen tällainen nuorten tapahtuma Malmitalossa oli Hip Hop Night keväällä 2014 ja sitä nuorten kanssa teki Koillis-Helsingin poikkivirastollisen Operaatio Pulssi!’n kulttuurituottaja. Tällä kertaa keväästä lähtien nuoria ohjasivat Malmitalon kulttuurituottajat ja mukana oli ensimmäistä kertaa RuutiBudjetti.