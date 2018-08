Tiedote/kutsu: Quo Vadiksen uusi kantaesitys tutkii roolileikkien rajoja

Teatteri Quo Vadiksen uusi kantaesitys Sisarelleni kuvaa kahta teini-ikäistä sisarusta, jotka ottavat ensiaskelia aikuisuuteen. Kaikki ei vaan ole mennyt ihan niin kuin pitäisi. Oikeastaan mikään ei ole mennyt niin kuin pitäisi. Siirtymäriitti aikuisuuteen on ajautunut tuntemattomille, levottomille urille. Näytelmän ensi-ilta on Kanneltalossa keskiviikkona 29.8.2018.

Hiljan ja Marjan mielessä sekoittuvat sek­suaali­suus, aikuisten monitahoinen kaksinaismoralismi, ja ulkoa tulevat odotukset, joiden täyttäminen tuntuu mahdottomalta. Ratkaistakseen ristiriidan edes jollakin tavalla, tytöt ovat kehittäneet leikin – tai “rituaalin” – kuten he itse sitä nimittävät: roolileikeissä he kohtaavat haaveiden ja todellisuuden hahmoja, jotka ottavat puuttuvan aikuisen paikan tyttöjen itse rakentamassa todellisuudessa. Kun tyttöjen roolileikkeihin eksyy naapuriin muuttanut keski-ikäinen mies, ne alkavat saada uusia, hallitsemattomia sävyjä.

Leikit aikuistumisriitteinä

Käsikirjoituksen materiaali on syntynyt improvisaatiometodilla. Kohtauksia on kehitetty ryhmätyönä, tekstiä kierrätetty näyttämön kautta, omia kokemuksia on peilattu henkilöhahmoihin, tutkimustyötä tehty erilaisten tehtävien avulla. Lopulta käsikirjoittaja-ohjaaja Marko Järvikallas on kirjoittanut harjoitteissa syntyneen materiaalin pohjalta valmiin, eheän näytelmän. Tuloksena on pinnalta kevyt draama, jossa leikki ja sisäkkäiset roolit antavat huikeille näyttelijöille tilaa työskennellä syvältä koskettavan tematiikan parissa.

”Sisarelleni idea on pohjimmiltaan yksinkertainen: sisarukset yrittävät hallita hallitsematonta maailmaa ottamalla erinäisiä rooleja. Roolien sisällä he ovat vahvoja, valmiita kohtaamaan mitä tahansa vastoinkäymisiä – ja myös toisensa”, Marko Järvikallas kiteyttää.

Quo Vadis kiertää

Kanneltalon kolmen esityksen jälkeen Sisarelleni matkaa Lainsuojattomat-festivaaleille, jonne festivaalien teemateatteri Quo Vadis vie myös Healing Words -esityksensä sekä Runomaatti-teoksen. Helsingissä Sisarelleni-esitykset jatkuvat viidellä näytännöllä KokoTeatterissa marraskuussa.

Työryhmä

Esityksen on ohjannut ja käsikirjoittanut Marko Järvikallas, rooleissa nähdään Quo Vadiksen ydinryhmään kuuluvat Minerva Kautto ja Maija Rissanen sekä vierailevana Jan-Christian Söderholm. Puvustuksen ja lavastuksen on suunnitellut Annukka Pykäläinen ja valo- ja äänisuunnittelusta vastaa Roy Boswell. Tuottajana toimii Krista Mäkinen.

Kesto: 1,5 h, ei väliaikaa

Käsikirjoitus ja ohjaus: Marko Järvikallas

Roolit: Minerva Kautto, Maija Rissanen ja Jan-Christian Söderholm

Lavastus: Annukka Pykäläinen

Valo- ja äänisuunnittelu: Roy Boswell

Tuotanto: Krista Mäkinen

-------------------------

Esitykset

Teatteri Quo Vadis: Sisarelleni

Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki

ke 29.8. klo 19 ensi-ilta

pe 31.8. klo 19

la 1.9. klo 16, taiteilijatapaaminen esityksen jälkeen

Liput: 15/12 €

Lippu.fi, jolloin hintaan lisätään toimitusmaksu





-------------------------

Hyvä toimittaja

Olet tervetullut Sisarelleni-esityksiin!

Varsinainen lehdistötilaisuus on ennakkonäytös ti 28.8. klo 19. Siihen voi varata paikat tuottaja Krista Mäkiseltä sähköpostitse, krista.quovadis@gmail.com

Voit kuitenkin tulla mihin esitykseen tahansa, joka sinulle parhaiten sopii. Muihin esityksiin varataan kutsuvierasliput tämän Lippu.fin linkin kautta: https://www.lippu.fi/tickets.html?fun=erdetail&affiliate=prf&doc=erdetaila&erid=2172320

Lisätietoja:

tuottaja Krista Mäkinen, krista.quovadis@gmail.com, 050 3035 029

ohjaaja-käsikirjoittaja Marko Järvikallas, mjarvikallas@gmail.com, 050 464 5998

Linkki esityssivulle: https://quovadis.fi/ohjelmisto/tulossa/sisarelleni/

Linkki kuviin: https://quovadis.fi/media/