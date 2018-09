Tienoo taiteen heijastumana Savonlinnan Riihisaaressa

Miksi taiteilija asettuu taiteen kentän näkökulmasta katsottuna sangen syrjäiselle seudulle työskentelemään? Lähestymistavat 14.9. Savonlinnan Riihisaareen avattavan Tienoo-näyttelyn teemaan ovat moninaiset rakennemuutoksen dokumentoinnista sielunmaiseman maalaamiseen. Näyttely kertoo osan eteläsavolaisen visuaalisen taiteen tarinasta. Kuraattori Kirsimaria E. Törönen-Ripatti toivoo, että katsojat löytäisivät näyttelystä jotain sellaista, mikä saa heidät näkemään tienoon virkistynein silmin ja taiteen yhtenä sen heijastumista.

Kutsu medialle

Infotilaisuus: ma 10.9.2018 klo 14

Paikka: Riihisaari–Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus, Riihisaari, 57130 Savonlinna



Näyttelyyn kutsutut taiteilijat ovat valokuvaaja Sami Funke Mikkelistä, kuvataiteilija Tuomo Kukkonen Sulkavalta, kuvanveistäjä Juha Lahtinen Pieksämäeltä, kuvataiteilija Anna Siiriäinen Hirvensalmelta, kuvataiteilija, ITE- taiteilija Petri Turunen Kerimäeltä sekä muotoilija, lasitaiteilija Susanna Tyrväinen Pieksämäeltä. Taiteilijoita on pyydetty pohtimaan kotipaikan ja työympäristön merkitystä luomisprosessiin. He ovat 1,5 vuoden aikana valmistautuneet näyttelyyn pohtimalla omaa suhdettaan ympäristöönsä.

-Stereotyyppisesti ajatellaan, että taiteilijaelämä maaseudulla on puiden halailua tähtitaivaisiin tuijotellen susien ulvoessa ympärillä. Mutta millaista on ponnistaa maailmalle maakunnasta, jossa kuvataiteen infrastruktuuri on hyvin hauras, näyttelytiloja vähän ja ne oleelliset verkostot täytyy punoa itse niihin liittymisen sijasta? Onko paluu kotiseudulle opiskelujen jälkeen kaduttanut? Miten taiteilijat suhtautuvat termeihin marginaali, syrjäseutu, rakennemuutos? Näitä kysymyksiä on pohdittu porukalla teoksiin liittyvien sisällöllisten ja teknisten seikkojen ohella, taustoittaa Törönen-Ripatti.

Näyttelyn idea lähti pohdinnasta, onko vuonna 2018 luonnonrauhalla, auringonlaskulla tai vuodenajoilla merkitystä taiteilijalle. Näyttelyn kuraattori, kuvataiteilija Törönen-Ripatti päätti ottaa asiasta selvää. Hän halusi myös tehdä katsauksen tienoon, Etelä-Savon, visuaalisen taiteen nykytilaan näyttelyyn kutsumiensa taiteilijoiden kautta.

Taiteilijat asuvat eripuolilla maakuntaa, he työskentelevät hyvin erilaisin tekniikoin ja myös hyvin omalaatuisin tavoin. He eivät ole koskaan esittäytyneet tällä kokoonpanolla museonäyttelyssä. Näyttely on toivottu kuraattorin toimesta nimenomaan Riihisaareen, koska se on tällä hetkellä ainoa nykytaiteelle avoin museotila Etelä-Savon maakunnassa. Näyttelyssä on lasi- ja puuveistoksia, maalauksia sekä valokuvia. Työskentelyn tuloksena on syntynyt vivahteikas Tienoo-näyttelykokonaisuus.

Tienoo – taiteilijat kotiseudullaan, Savonlinnan maakuntamuseo, Riihisaari – Saimaan luonto- ja kulttuurikeskus, 14.9.–11.11.2018