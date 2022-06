Tienpidon ja liikenteen suunnitelma on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoite on täyttää käytettävissä olevin resurssein tienkäyttäjien tarpeet mahdollisimman hyvin. Haastetta tähän tehtävään tuovat muuttuvat olosuhteet toimintaympäristössä, säätiloissa ja rajallisessa rahoituksessa. Suurin osa käytettävissä olevasta rahoituksesta menee maanteiden kunnostukseen ja päivittäiseen hoitoon. Maanteiden kunnostus ja hoito on pyritty mitoittamaan siten, että toiminta on liikenteen määrä ja käytettävissä olevat taloudelliset mahdollisuudet huomioiden suotavaa tai järkevää.

Tutustu Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan 2022- 2026:

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022-2026

Suunnitelmasta voi antaa palautetta ja kommentteja sähköpostitse: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Suunnitelman sivuilta löytyvät yhteystiedot mahdollisten lisätietojen saamiseksi.

Suunnitelma on tehty vain sähköisenä versiona. Päivitämme suunnitelmaa reaaliajassa ja suunnitelma pysyy ajan tasalla.