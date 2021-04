Tienrakennustyöt jatkuvat Kuusamon keskustassa (Mt 18 857)

Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut 22.4.2021 16:31:33 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2021 on valmistunut. Työssä on määritelty kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutaso Raahen seudulle sekä Raahen, Oulaisten ja Oulun välille. Samalla on laadittu joukkoliikenteen linjasto tulevaa sopimuskautta varten. Suunnitelman mukaan kilpailutettu liikenne käynnistyy elokuussa 2021.