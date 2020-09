Sinebrychoffin taidemuseo 17.9.2020 – 10.1.2021

Sinebrychoffin taidemuseossa avautuu venetsialaisen mestarin Giovanni Battista Tiepolon teoksia esittelevä näyttely. Venetsialaiseen tapaan hänen työhuoneensa oli perheyritys, jossa hänen lisäkseen työskentelivät hänen poikansa Domenico (1727–1804) ja Lorenzo (1736–1776). Tiepolojen maine freskomaalareina kiiri kauas Italian ulkopuolelle – aina Madridiin, Pietariin ja Tukholmaan asti.

Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttely esittelee Tiepolojen taidetta näin laajasti Suomessa ensimmäistä kertaa. Näyttely kertoo jännittävän tarinan siitä, kuinka Tiepolojen teokset kulkeutuivat Pohjoismaihin ja Venäjälle. Museon omat teokset, Sabiinitarten ryöstö ja Kreikkalaiset hyökkäävät Troijaan, ovat osa tätä tarinaa.

Näyttely on monivuotisen ja pitkäjänteisen kansainvälisen tutkimus- ja yhteistyön tulosta muun muassa Pietarin Eremitaasin museon ja italialaisten Tiepolo-asiantuntijoiden kanssa. Näyttelyn on kuratoinut intendentti, FT Ira Westergård ja se on esillä vain Sinebrychoffin taidemuseossa 17.9.2020 – 10.1.2021.

Venetsialainen Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) lukeutuu 1700-luvun merkittävimpiin eurooppalaisiin taidemaalareihin. Hän oli kosmopoliitti, jota työllistivät tilauksillaan niin italialainen ylhäisö kuin Saksan ja Espanjan ruhtinas- ja kuningashovit. Tiepolo tunnetaan ennen kaikkea freskoistaan, joita hän toteutti kirkkoihin, palatseihin ja huviloihin Venetsiassa ja muualla Italiassa, mutta myös monumentaalisista maalauksistaan. Hänen keskeisiin teoksiinsa lukeutuvat Saksan Würzburgissa sijaitsevan ruhtinaslinnan freskot 1750-luvun alusta.

Tiepololla oli hallussaan tarinankerronnan taito, ja hänen mielikuvituksensa oli ehtymätön. Hänen maalauksensa ovat teknisesti taiturimaisia valon- ja värintäyteisiä näkyjä, joissa antiikin jumaltarut ja raamatulliset aiheet on kuvattu dramaattisesti, loistokkaasti ja kepeän hurmaavasti rokokoon hengessä.

Tiepolot Suomessa ja provenienssitutkimus

Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmissa on kaksi Tiepoloiden maalausta, joista toinen on Giovanni Battista Tiepolon varhainen teos Sabiinitarten ryöstö (n. 1718). Se on öljyväriluonnos, joka valmistelee Pietarin Eremitaašissa olevaa samanaiheista maalausta. Domenico Tiepolon teos Kreikkalaiset hyökkäävät Troijaan (1773–1775) kuuluu kolmen Troijan hevosta esittävän öljyväriluonnoksen sarjaan. Sarjan kaksi muuta teosta, Troijan hevosta rakennetaan ja Troijan hevosta kuljetetaan Troijaan, ovat nykyään Lontoon National Galleryn kokoelmissa. Nyt ensimmäistä kertaa 1800-luvun jälkeen, teokset ovat jälleen yhdessä. Samalla paljastuu kiehtova tarina Helsingin teoksen matkasta Pietarista Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmiin.

Tiepoloiden maalaukset lukeutuvat museon helmiin, ja velvollisuutemme on edistää niiden tutkimusta. Teosten omistajahistorian eli provenienssin tutkimukseen on kansainvälisellä museokentällä kiinnitetty erityistä huomiota viimeisten vuosikymmenten aikana. Myös Suomessa on pohdittu, voisiko täälläkin olla kokoelmissa juutalaisilta toisen maailmansodan aikana anastettuja teoksia. Tämä epäilyksen varjo heitettiin myös Domenico Tiepolon maalauksen Kreikkalaiset hyökkäävät Troijaan ylle, sillä maalauksen omistushistoriassa on sodanaikaisia aukkoja. Maalaus hankittiin vuonna 1996 Hagelstamin huutokaupasta tuntemattoman taiteilijan teoksena. Kun sen tekijäksi varmistui pian Domenico Tiepolo, myös kansainvälinen kiinnostus heräsi. Juutalaisten maailmankongressi ei kuitenkaan selvityksissään löytänyt viitteitä juutalaisista omistajista.

Viime vuosina museossa on tehty omaa provenienssitutkimusta. Intendentti FT Ira Westergårdin ja FM Kersti Tainion artikkeli Tiepolot matkalla – Giovanni Battista Tiepolo ja Domenico Tiepolo Sinebrychoffin taidemuseossa esittelee molempien Tiepolo-maalausten omistajahistoriaa koskevat uudet tutkimustulokset. Tutkimustyön kuluessa on löytynyt merkittäviä arkistolähteitä, jotka täydentävät kuvaa kummankin teoksen vaiheista. Joitakin aukkoja jää kuitenkin edelleen Domenico Tiepolon teoksen omistushistoriaan vuosien 1942–1948 välille. Tulevaisuudessa voi toki löytyä uusia lähteitä, jotka valottavat kyseisiä vuosia. On kuitenkin myös mahdollista, että emme saa enempää selville teoksen omistajahistoriasta. Myös Sabiinitarten ryöstön osalta teoksen vaiheet ennen sen päätymistä Ruotsiin 1800-luvun puolivälissä jäävät tuntemattomiksi.

Harvinainen luonnospiirros

Tiepoloiden tuotantoon kuuluvat olennaisena osana myös piirrokset ja grafiikanlehdet. Etenkin freskokoristelut edellyttivät taiteilijalta tarkkaa ennakkosuunnittelua moninaisine luonnospiirroksineen lähtien ensiluonnoksista aina värimaailmaa myöten viimeisteltyihin luonnoksiin. Tämä on ymmärrettävää, sillä freskot maalataan märkään laastipintaan työpäivä kerrallaan eikä niiden korjaileminen laastin kuivuttua ole enää helppoa.

Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmiin on hiljattain hankittu Giovanni Battista Tiepolon harvinainen luonnospiirros, joka liittyy Milanossa sijainneen, toisen maailmansodan pommituksissa tuhoutuneen Palazzo Archinton freskokoristeluun. Piirros on kaksipuolinen: toisella puolella on Tutkielma naisen päästä (recto) ja toisella Tutkielma miehen päästä (verso). Molemmat luonnokset on tehty mustalla ja valkoisella liidulla harmaanvalkoiselle paperille, ja ne voidaan ajoittaa noin vuosiin 1730–1731. Giovanni Battista Tiepolon tuotannosta tunnetaan vain muutamia varhaisia liitupiirroksia, joten Sinebrychoffin taidemuseon luonnokset muodostavat tutkijoille tärkeän ajoituksellisen kiinnekohdan. Tämän liitupiirroksen lisäksi on säilynyt vain kaksi muuta Palazzo Archinton freskoja valmistelevaa luonnosta. Luonnokset ovat erityisen arvokas lisä kokoelmiimme, sillä vanhojen mestareiden piirrokset ovat niukasti edustettuina suomalaisissa vanhan eurooppalaisen taiteen kokoelmissa.

Tiepolo – Venetsia Pohjolassa -näyttely on monivuotisen ja pitkäjänteisen kansainvälisen tutkimus- ja yhteistyön tulosta. Näyttelyyn liittyy kaksi näyttelyjulkaisua, jotka nostavat esille kokonaan uusia näkökulmia Tiepolon taiteeseen ja tuovat vähemmälle huomiolle jääneet teokset suomalaisessa, ruotsalaisissa ja venäläisissä kokoelmissa vahvemmin mukaan kansainvälisen tutkimuksen piiriin.

NÄYTTELYJULKAISUT

Tiepolo – Venice in the North

Skira & Sinebrychoff Art Museum. Toim. FT Hanna-Leena Paloposki

Tiepolot matkalla – Resa med Tiepolo

Sinebrychoffin taidemuseo. Toim. FT Hanna-Leena Paloposki

NÄYTTELYN OPASTUKSET

suomeksi lauantaisin klo 14, ruotsiksi lauantait 3.10., 7.11., 5.12. ja 2.1. klo 13

13.10.−16.10. syyslomalla opastukset päivittäin klo 13 ja klo 15

6.12. itsenäisyyspäivänä museo on avoinna klo 10−17, Taidevartti-teemaopastuksia klo 12−14

ITALIANKIELISET TEEMAOPASTUKSET, FT Antonella Perna

26.9. klo 12−13 Taiteenystäville

24.10. klo 12−13 Helppoa italiaa kielenoppijoille

21.11. klo 12−14 Perheopastus ja taidepaja

LUENNOT

23.9. klo 18 FT Ira Westergård: Giovanni Battista ja Domenico Tiepolo – Venetsialaisen taiteen suuret mestarit

30.9. klo 18 FM Kersti Tainio: Mikä on provenienssi? Teosten matka museokokoelmiin

14.10. klo 18 FT Mirva Saukkola: Juhliva Venetsia - ylellisyyden ja tuhlaamisen kaupunki

21.10. klo 18 FT Riikka Stewen: Tyyliteltyjä tunteita: Dido ja Kleopatra 1700-luvun Venetsiassa

11.11. klo 18 FL Rainer Knapas: Tiepolo ja Italian 1700-luku Monrepos'n kartanon kokoelmissa

18.11. klo 18 FT Kirsi Eskelinen: Luonnoskäytännöistä Venetsian 1500-luvun maalaustaiteessa

TAIDEPAJAT

13.10.−17.10. klo 12−15 syysloman taidepajat:Naamioitu todellisuus

28.11. klo 11−14 jouluinen taiteilupaja koko perheelle

Muutokset mahdollisia. Lisätietoja: www.siff.fi/tapahtumat

Näyttelyn pääsymaksu, opastukset, luennot ja taidepajat:

15 € / 13€ / Museokortti / alle 18-v. maksutta

Avoinna: ti, to, pe 11−18, ke 11−20, la, su 10−17, ma suljettu

Museo on avoinna itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10−17

Opastilaukset: varaukset@kansallisgalleria.fi

Yhteystiedot: Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40, 00120 Helsinki, +358 (0)294 500 460, www.siff.fi

Facebook: @siffmuseo | Instagram @Sinebrychoffartmuseum | Twitter @Sinebrychoffart