Tiesitkö, että kissoista tehtiin margariinia? Mari Koistinen tutustuttaa ruoan historiaan kirjassaan Lautasmatka

Lautasmatka kertoo ruoasta, joka on vaikuttanut maailmanhistoriaan. Kirjan aiheita ovat muun muassa afrodisiakit, purukumi,1990-luvun vähärasvaisuustrendi, suola, kahvi, maito ja kultainen riisi. Kirja avartaa käsitystämme erityisesti suomalaisen ruokapöydän historiasta.



Esimerkiksi tomaatilla on pitkä polku ruokapöytäämme. Kun tomaatit tulivat, niitä luultiin sattumuksen takia myrkyllisiksi. Nykyään tomaatteja geenimuunnellaan jopa terveyssyistä, sillä niihin yritetään saada syöpää ehkäiseviä ainesosia.



"Ruoalla on valtava merkitys historiassa. Se on antanut mahdollisuuden väestönkasvuun ja tehnyt kansainvälisessä kaupassa isoja asioita suolasta sokeriin. Ruoka kietoutuu niin vahvasti kulttuuriin, elämään ja yhteiskuntaan, tekemiseen ja olemiseen", kertoo Mari Koistinen haastatteluvideossaan.

Mari Koistinen on ruoankulutuksen ympäristövaikutuksiin perehtynyt asiantuntija ja tietokirjailija. Hän kommentoi taajaan julkisuudessa erilaisia ruokaan liittyviä uutisia ja on vuosien ajan kirjoittanut aiheesta myös blogia. Koistisen aiempi kirja käsitteli ruokaväärennöksiä ja niiden historiaa.

Mari Koistinen: Lautasmatka – poimintoja ruuan historiasta

Aula & Co 2023

https://aulakustannus.fi/kirjat/lautasmatka