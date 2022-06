Tiesuunnittelu käynnistyy Seinäjoen seudulla - valtateitä 18 ja 19 parannetaan

Vt 18 Välimaa-Kiikku, Seinäjoki ja Ilmajoki

Valtatiellä 18 Laihia-Seinäjoki yhteysvälillä ongelmana ovat erittäin suuri liittymätiheys ja kesäaikainen vilkas maatalousliikenne, joka häiritsee valtatien liikennettä ja tekee pitkämatkaisen liikenteen matka-ajan ennakoimisen vaikeaksi. Valtatiellä 18 maantien 7033 eli Kitinojantie liittymä on yksi kääntyvän liikenteen kannalta vilkkaimmista ja turvattomimmista liittymistä. Valtatien poikkileikkaus on myös liikennemäärään ja nopeusrajoitukseen nähden osittain liian kapea.

Valtatiellä 18 parantamisen suunnittelu aloitetaan Välimaa-Kiikku välillä. Valtatielle suunnitellaan 2+2 kaistainen ohituskaistaosuus välille Välimaa-Halkosaari. Halkosaaren vaarallisen nelihaaraliittymän kohdalle suunnitellaan eritasoliittymä ja Halkosaari-Kiikku välillä valtatie levennetään tavoiteleveyteen. Lisäksi hankkeessa tehdään liittymäjärjestelyitä sekä rakennetaan korvaavia yhteyksiä. Toimenpiteillä parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Kantatie 67/valtatie 19 Kivisaari-Atria, Seinäjoki

Suunnitteluosuudella on sujuvuusongelmia ja liikenneturvallisuustilanne on huono. Ohitusmahdollisuudet ovat heikot 1+1-kaistaisella tiellä. Suuri raskaan liikenteen määrä ja hidas maatalousliikenne aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuusongelmia tiejaksolla. Suunnittelun lopputuloksena yhteysväli Kivisaari-Atria tulee olemaan kokonaisuudessa 2+2 kaistainen. Yhtenä toimenpiteenä myös ns. Tepon risteys (mt 17467 Isokoskentie/Tepontie) valtatiellä 19 tullaan väliaikaisesti katkaisemaan ja liikenne suunnitellaan kulkeva suunniteltavaa tai olemassa olevaa rinnakkaistieverkko pitkin. Tepon risteykseen on suunniteltu risteyssilta, mutta sillan rakentamiselle ei ole vielä olemassa rahoitusta. Tepon risteys on liikenneturvallisuuden suhteen yksi vaarallisimmista risteyksistä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

Vt 19 Hipinmäki-Muurimäki, Seinäjoki ja Lapua

Valtatiellä 19 Seinäjoen ja Lapuan välisellä tiejaksolla on sujuvuusongelmia ja liikenneturvallisuustilanne on huono. Ohitusmahdollisuudet ovat heikot 1+1-kaistaisella tiellä. Suuri raskaan liikenteen määrä ja hidas maatalousliikenne aiheuttavat turvallisuus- ja sujuvuusongelmia tiejaksolla. Sivusuunnalta valtatielle liittyminen on jo nykyisin ja erityisesti ennustetilanteessa vaikeaa, mikä kasvattaa odotusaikaa ja lisää riskikäyttäytymistä liittymissä.

Valtatiellä 19 suunnittelu tehdään välille Hipinmäki-Muurimäki. Osuus suunnitellaan siten, että jatkossa molempiin suuntiin on kaksi kaistaa käytössä (2+2). Lähtökohtaisesti osuuden kaikki liittymät katkaistaan ja yhteydet valtatielle toteutuvat jatkossa rinnakkaisteiden kautta. Lapuan puolella suunnitteluosuus päättyy jo rakenteilla oleva 2+2 kaistoin toteutettavaan ohituskaistaosuuteen välillä Muurimäki-Jouttikallio. Suunnittelun aikana selvitetään mahdollisten eritasoliittymien tarve.

Suunnittelun etenemisestä tullaan tiedottamaan lehdistötiedottein, lehti-ilmoituksin ja hankkeille perustettavien internetsivujen välityksellä. Tiesuunnitelmat valmistuvat tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2023 loppuun mennessä.