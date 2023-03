Tieto-Finlandia voittajilta käytännönläheinen opas tuottavaan ja kestävään metsänhoitoon

Suomen maapinta-alasta kolme neljäsosaa on metsiä, eivätkä ne voi hyvin. Pekka Juntin ja Anna Ruohosen uutuuskirja “Muuttuva metsä” on selkeä, tutkimustietoon pohjautuva opas. Kirjassa esitelty jatkuvan kasvatuksen menetelmä on paitsi ekologisesti, myös taloudellisesti järkevää metsänhoitoa niin metsänomistajan kuin kansantaloudenkin kannalta.

Juuri nyt metsäluontomme voi huonommin kuin koskaan. Tututkin metsän asukit, kuten orava, hömötiainen ja helmipöllö vähenevät nopeasti. On muutoksen aika. Pekka Juntin ja Anna Ruohosen uutuuskirja Muuttuva metsä – Opas jatkuvaan kasvatukseen on käytännönläheinen opas kestävään ja tuottavaan metsänhoitoon. Suomessa jatkuva kasvatus tuli lailliseksi vasta vuonna 2014 metsälain uudistuksessa. Nyt yhdeksän vuotta myöhemmin tuntuu kaukaiselta, että Suomessa oli yli kuudenkymmenen vuoden ajanjakso, jolloin avohakkuu oli käytännössä ainoa sallittu tapa uudistaa metsää. Jatkuvassa kasvatuksessa metsä säilyy metsänä ilman avohakkuiden tuomia katkoksia myös silloin, kun metsänomistaja haluaa metsästään tuloja. Metsän jatkuva kasvatus on tie ekologisempaan ja taloudellisesti kestävämpään metsätalouteen. Yli puolet yksityisistä metsänomistajista käyttää jo menetelmää. Esimerkiksi Turun kaupunki on siirtynyt jatkuvaan kasvatukseen kaikissa metsissään. Pekka Juntti ja Anna Ruohonen ovat Tieto-Finlandialla palkittuja metsä- ja ympäristöaiheisiin erikoistuneita toimittajia ja kirjoittajia. Haaparannalla asuva Juntti julkaisi ylistetyn esikoisromaaninsa vuonna 2022. Ruohonen asuu Rovaniemellä ja työskentelee vapaana toimittajana. Kirjoittajien edellinen teos Metsä meidän jälkeemme (Like, 2019) oli myyntimenestys ja voitti Tieto-Finlandian.

Kutsu julkistamistilaisuuteen to 20.4. klo 17 Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Silva ry:n ja Liken järjestämään julkistamistilaisuuteen Otavaan (Uudenmaankatu 10, Helsinki) torstaina 20.4. klo 17–20. Tilaisuuden juontaa Mikko-Pekka Hanski. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoro kirjasta ja luvassa on myös muuta kulttuuriohjelmaa. Ilmoittautumiset: adele.couavoux@like.fi Muuttuva metsä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Petri Hantun lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 30.3.2023. Pdf-vedokset ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@like.fi Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa Anna Ruohonen ja Pekka Juntti. Kuva: Anssi Jokiranta Lataa