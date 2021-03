Turkulainen tietotekniikka-alan yritys TietoAreena Oy ostaa porilaisen Metpoint Oy:n kassa- ja maksupääteliiketoiminnan. Kauppojen myötä TietoAreenan asema maksuratkaisujen parissa vahvistuu ja liiketoiminta laajenee Satakuntaan sekä Pohjanmaalle.

TietoAreena Oy on vuonna 2010 Turussa perustettu kassa- ja maksupäätteitä sekä tietotekniikkaa ja tulostusratkaisuja myyvä ja vuokraava yritys. TietoAreenan toiminta on keskittynyt Varsinais-Suomeen, mutta yritys palvelee asiakkaitaan myös muualla Suomessa.



Tietoareena on solminut liiketoimintakaupat Metpoint Oy:n kanssa. Metpoint on vuodesta 2013 lähtien toiminut kassajärjestelmä- ja maksupäätepalveluja tarjoava perheyritys, jonka toimipisteet sijaitsevat Porissa ja Turussa. Lisäksi yritys operoi Pirkanmaan ja Pohjanmaan alueilla.



Metpointin kassa- ja maksupäätetoiminta siirtyy TietoAreenan omistukseen 1.3.2021 voimaan astuvalla sopimuksella. Kaupan myötä TietoAreena vahvistaa asemiaan kassa- ja maksupäätealalla ja laajentaa liiketoimintaansa erityisesti Satakunnan ja Pohjanmaan talousalueille.



”Ensimmäiset keskustelut Metpointin kanssa käytiin pari vuotta sitten, ja huomasimme että arvomme sekä liiketoimintatapamme kohtaavat hyvin. Syksyllä 2020 asiat alkoivat realisoitua ja päätimme yhdistää voimamme, jotta pystymme tarjoamaan kassa- ja maksupääteasiakkaillemme entistä parempaa palvelua ja laajemmin ympäri Suomea”, kertoo TietoAreena Oy:n toimitusjohtaja Henri Jussila.



Myös Metpoint Oy:n toimitusjohtaja Samuli Metsämarttila on tyytyväinen kauppoihin ja uskoo niiden parantavan yrityksen palvelukokonaisuutta entisestään:



”Metpoint oli kokenut positiivisia kasvukipuja jo jonkin aikaa, ja tavoitteemme oli löytää luotettava kumppani, jonka kanssa voimme kasvaa niin että asiakkaamme saavat tulevaisuudessakin laadukasta ja nopeaa palvelua. TietoAreenan kanssa oli helppoa lähteä rakentamaan yhteistyötä näiden asioiden pohjalta.”



TietoAreenan tietotekniikka- ja tulostinpalvelut laajenevat uusille alueille



Kauppojen seurauksena Tietoareena laajentaa myös tietotekniikka- ja tulostinpalvelujaan Satakunnan, Tampereen sekä Pohjanmaan alueille.



”Metpoint ei ole tarjonnut lainkaan tietotekniikan tuotteita ja -palveluja, vaan he ovat erikoistuneet kassajärjestelmiin ja maksupäätteisiin. Yhdistymällä saamme entistä leveämmät hartiat kassa- ja maksupäätealalla, mutta pystymme lisäksi tarjoamaan vahvaa tietotekniikkaan ja tulostimiin liittyvää osaamistamme uusilla alueilla”, Jussila kommentoi.



Osa Metpointin nykyisestä henkilökunnasta siirtyy TietoAreenan palvelukseen, ja he jatkavat asiakkaiden palvelemista Turun sekä Porin seuduilla. Metpoint Oy jatkaa liiketoimintakaupan jälkeen muuta ohjelmistokehitystä nykyisellä nimellään.