Tietojohtamisen ohjelma tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista 

Toiminnasta kerätyn ja jalostetun tiedon avulla saadaan myös luotettavaa ymmärrystä palveluiden vaikuttavuudesta ja hyvinvointialueen kehityksestä.

– Yksinkertaistettuna tietojohtaminen on toimintamallien ja teknisten ratkaisuiden kokonaisuus, joiden avulla oikea tieto on oikeilla henkilöillä oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa saatavilla, tiivistää Pirkanmaan hyvinvointialueen tietojohtaja Emil Ackerman.

– Näin tietoa voidaan hyödyntää aktiivisesti päätöksenteon tukena organisaation kaikilla tasoilla ja suunnata toimintaamme kohti strategian kärkiteemoja, Ackerman jatkaa.

Tietojohtamisen ohjelman tavoitteiksi on asetettu, että tieto on laadukasta ja vertailukelpoista ja että tieto on saatavilla nopeasti ja oikeaan aikaan toiminnan eri tasoilla. Kolmas päämäärä on, että tiedolla johtamista hyödynnetään systemaattisesti toiminnan johtamisessa, ohjauksessa ja kehittämisessä.

– Tietojohtaminen läpileikkaa kaikkia hyvinvointialueen toimintoja ja on olennainen osa toimivaa organisaatiota. Toisin sanoen tietojohtaminen kuuluu kaikille, Ackerman sanoo.

– Tietojohtamista koordinoidaan tietojohtamisen vastuualueella. Osaamista ja vastuuta on hajautettu myös palvelulinjoille ja muualle organisaatioon. Tietojohtamisen yhdyshenkilöt edistävät tietojohtamista omilla alueillaan yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

Tietojohtamisen kokonaisuuden rakentamista Pirkanmaan hyvinvointialueella haastaa kunnilta siirtyneiden tietojärjestelmien, erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien moninaisuus. Ensivaiheen ratkaisuna on koostaa eri järjestelmistä tietoa yhteisiin tietovarastoihin. Muutaman vuoden sisällä Pirkanmaan hyvinvointialueella on tarkoitus saada käyttöön yhteiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Tietojohtamisen ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä on koottu tiekartta vuosille 2023-2025.