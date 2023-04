Tietokirja: arkikokemus kylmästä sodasta oli moniulotteinen ja ristiriitainen

Antero Holmila: Suomalaisten kylmä sota

Julkaistaan 4.5.2023

Historiantutkija Antero Holmila sukeltaa uutuusteoksessaan kylmän sodan suomalaisten kokemuksiin, muistoihin ja tunteisiin. Toisen maailmansodan ja hajoamisen välisiä kylmän sodan vuosikymmeniä on katsottu politiikan, diplomatian, valtioiden ja järjestöjen toiminnan kautta. Viime vuosina avainsana on ollut suomettuminen: julkisuudessa on tehty tiliä idän suuntaan nöyristelystä, ja aikakaudesta maalattu kuva on ollut mustavalkoinen. Holmilan ääneen päästämien suomalaisten kokemuksissa ja muistoissa korostuvat ristiriidat, epävarmuudet ja harmaan sävyjen kirjo.

Suomessa tunnistettiin realiteetit, jotka Neuvostoliiton läheisyys synnytti. Hävitty sota oli hyvin muistissa, eivätkä YYA-puheet onnistuneet hälventämään naapuriin kohdistuvia pelkoja, huolia tai epäluuloisuutta. Vuosikymmenet erosivat kuitenkin toisistaan: 1950-luvun lopulla tuettiin Neuvostoliiton miehittämää Unkaria, 1970-luvulla kerättiin marxismi-leninismin hengessä rahaa afrikkalaisille imperialismin uhreille. 1980-luvulle tultaessa neuvostojärjestelmästä ei ollut illuusioita, mutta sen romahtamista ei osattu ennakoida.

Suomalaisten kylmä sota käsittelee arkikokemuksen kautta aikakautta määrittäviä ilmiöitä: ydinsodan pelkoa, kansalaisten suhdetta vallan käsissään pitäneeseen presidentti Kekkoseen sekä opiskelijaradikalismia, jonka ajattelu ei läpäissyt koko sukupolvea. Arkikokemukseen kuuluu myös rautaesiripun konkreettinen ylittäminen: Neuvostoliitossa toivottiin matkailun lähentävän naapurikansoja, mutta todellisuus rajan takana alleviivasi järjestelmien erilaisuutta niin idealististen kommunistien kuin eksotiikan ja halpojen matkojen houkuttelemien perusturistienkin silmissä.

Kylmän sodan muistoilla on myös vahva yhteys nykyhetkeen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Suomen liittyminen Natoon ovat nostaneet esiin yhtymäkohtia sodanpelkoon ja kylmän sodan puolueettomuus-, YYA- ja liittoutumattomuuskeskusteluihin.

FT Antero Holmila on historian professori Jyväskylän yliopistossa. Hän on perehtynyt laajasti toisen maailmansodan ja sen jälkeisen ajan kansainväliseen historiaan. Atena on julkaissut aikaisemmin hänen teoksensa talvisodasta muiden silmin, holokaustista ja Suomen paluusta rauhaan. Suomalaisten kylmä sota perustuu suureksi osaksi kymmeniltä suomalaisilta kerättyihin muistoihin. Kokoamisen yhteistyökumppaneina ovat olleet Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland sekä muihin laajoihin muistitieto- ja media-aineistoihin.

Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@atena.fi