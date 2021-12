Tietokirjallisuuden Finlandia nykymusiikkia ja kuuntelukokemusta pohtivalle teokselle

Uusista romaaneista keskustellaan, nykyelokuvia mennään katsomaan ja uusimmat kuvataidenäyttelyt voivat kohahduttaa jopa suurta yleisöä. Uusi taidemusiikki on kuitenkin marginaalissa, ja monet ihmettelevät, miksei meille riitä klassinen musiikki ja sen ikiaikaiselta tuntuva kauneus.

Säveltäjä Osmo Tapio Räihälä vie lukijan seikkailulle sekä halki musiikin historian että säveltäjän mielen. Hänen vastauksensa nykymusiikin tarpeellisuuteen on yksinkertainen: klassinen musiikki on menneen ajan musiikkia, ja jokainen aika tarvitsee oman musiikkinsa. Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa osoittaa kirkkaasti, miten kaikki musiikki peilautuu aiemmin sävellettyyn ja miten säveltäjät ovat tietoisia aiemmin tehdyistä teoksista ja uudistavat tinkimättä taidemuotoaan.

Yleistajuisessa kirjassaan Räihälä kirjoittaa sallivasti: musiikkimaku on hyvin henkilökohtainen asia. Samalla hän kannustaa kuitenkin olemaan utelias. Räihälä kertoo teoksessaan riemastuttavasti ja kulttuuriviitteillä höystäen klassisen ja nykytaidemusiikin eroista ja nykyhetken taidemusiikkityyleistä sekä pohtii, miten nykymusiikkia voi kuunnella.

Monipuolinen teos pohtii lisäksi musiikillisten impulssien merkitystä, kuuntelijoiden roolia sekä säveltäjänaisten asemaa. Kirja sisältää tarkoin valittuja kuunteluehdotuksia, joilla omaa musiikkimakuaan voi haastaa ja kehittää.

Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa on voittanut vuoden 2021 tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Voittajan valitsi Katri Makkonen. Hän perusteli valintaansa:

[Teos] ”perustelee kauniisti, vastaansanomattomasti ja huumorillakin sen, mihin tarvitsemme kulttuuria ja taidetta. -- Kirja avaa uuden maailman, ei sysäämällä minut yksin ovesta sisään, vaan kulkemalla kanssani käsi kädessä. Epävarmuus, jota kirjaan tarttuessa tunsin, hälvenee. Kirja luo sillan minun ja kirjoittajan erilaisten maailmojen välille. Se hyväksyy minut sellaisena puukorvana kuin olen.”

Osmo Tapio Räihälä (s. 1964) on suomalainen taidemusiikin säveltäjä, jonka teoksia on esitetty eri puolilla maailmaa. Räihälän teoksia ovat tilanneet ja esittäneet muun muassa Radion sinfoniaorkesteri, Gewandhausorchester ja London Sinfonietta. Räihälä on myös esitellyt sävellyksiä sadoissa konserteissa sekä radio- ja tv-ohjelmissa, ja hänet tunnetaan sujuvana kirjoittajana. Hänen sävellyksensä Pragma kantaesitetään sunnuntaina 5.12.2021 Nuova Consonanza -festivaalilla Roomassa.

Lisätiedot, haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: hanna-leena.soisalo@atena.fi