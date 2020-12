Tietopöllö-palkinto "Ihme ilmat!" -lasten tietokirjankin takaa löytyvälle Laura Ertimolle

Suomen tietokirjailijat ry:n lasten ja nuorten tietokirjapalkinto Tietopöllön saa tänä vuonna tietokirjailija Laura Ertimo. Tietopöllö myönnetään tietokirjailijalle tai tietokirjailijaryhmälle, joka on julkaissut ansiokkaasti lapsille ja nuorille tarkoitettuja tietoteoksia.

Laura Ertimon kirjoittama ja Mari Ahokoivun kuvittama Ihme ilmat! – Miksi ilmasto muuttuu ilmestyi Into Kustannukselta syksyllä 2019. Ihme ilmat! on lajissaan ensimmäinen lapsille suunnattu tietokirja ilmastonmuutoksesta. Kirjan oikeudet on myyty jo kolmeentoista maahan (Viro, Unkari, Italia, Liettua, Meksiko, Norja, Puola, Serbia, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Turkki, Yhdysvallat). Helmikuussa 2021 ilmestyy kirjaan pohjautuva Ihme ilmat! – Puuhakirja ilmaston pelastajille.

FM Laura Ertimo (s. 1977) on maantieteilijä ja tietokirjailija, joka on työskennellyt vapaana kirjailijana vuodesta 2015. Hän on kirjoittanut 14 tietokirjaa, joista suurin osa on suunnattu lapsille ja koko perheelle. Ertimo työstää kirjansa yhteistyössä eri kuvittajien kanssa.





Palkintoperustelut:

"Laura Ertimo on filosofian maisteri maantieteen alalta. Hän on kirjoittanut 14 tietokirjaa, joista suurin osa on suunnattu lapsille ja koko perheelle. Aiemmin hän on toiminut kartta- ja tietokirjojen kustannustoimittajana ja tuotepäällikkönä. Ertimon tausta maantieteilijänä näkyy hänen teoksissaan: Maapallomme tulee käsitellyksi monipuolisesti esittämistapoja ja -muotoja mielenkiintoisesti muutellen. – – Tietokirjassa Ihme ilmat! – Miksi ilmasto muuttuu (Into 2019, kuvittanut Mari Ahokoivu) Ertimo avaa tärkeää ja ajankohtaista kysymystä lapsille ymmärrettävällä tavalla. – – Laura Ertimo taitaa vaikeiden asioiden tiivistämisen sopivasti pilke silmäkulmassa. Hänen teoksistaan voi saada tietoa ja iloa monenlaiset lukijat, ja ne houkuttelevat myös eri ikäisiä syventymään kirjaan ja pohtimaan vaikeitakin kysymyksiä yhdessä. Laura Ertimon kirjat avaavat polkuja tärkeiden ja ajankohtaisten aiheiden äärelle."





Tietopöllö-palkinnon saajasta päättää Suomen tietokirjailijat ry:n palkintolautakunta, johon kuuluvat vuonna 2020 Hannele Cantell (pj.), Seppo Hentilä, Agneta Rahikainen, Kati Solastie ja Kari Vaijärvi.

Aiemmin Tietopöllö-palkinnon ovat saaneet mm. Aino Havukainen, Marjut Hjelt, Markus Hotakainen, Iiris Kalliola, Mauri Kunnas, Marjatta Levanto, Martti Lintunen, Markku Löytönen, Paula Moilanen, Reetta Niemelä, Laila Nevakivi, Sami Toivonen ja Suvi Vehmanen.



Katso palkintojenjako ja Ertimon kiitospuhe Suomen tietokirjailijat ry:n Youtube-kanavalla.



Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi