Tietoturvatutkimus: yritysten valmius kyberhyökkäysten varalta on heikko

The 2020 Cyber Resilient Organization Report -tietoturvatutkimus

CAMBRIDGE, Mass. – 30.6.2020: Yritysten kyky ja valmius reagoida tietoturvauhkiin on edelleen heikko paljastaa IBM Securityn ja Ponemon-instituutin julkaisema The 2020 Cyber Resilient Organization Report -tietoturvatutkimus. Suurimmalla osalla kyselyyn osallistuneista organisaatioista ei ole suunnitelmia hyökkäyksien varalta. Tutkimuksessa myös selvisi yritysten käyttävän paljon erilaisia tietoturvatyökaluja. Tällainen käytäntö hidastaa ja vaikeuttaa uhkien havaitsemista ja reagointia niihin.



IBM Securityn ja Ponemon-instituutin julkaisema The 2020 Cyber Resilient Organization Report -tietoturvatutkimus toteutettiin nyt viidettä kertaa ja sen tulosten mukaan yritysten kyky varautua kyberhyökkäyksiin on parantunut viimeisten viiden vuoden aikana, mutta hyvin hitaasti. Koko yrityksen kattavia tietoturvasuunnitelmia oli käytössä vuonna 2015 vain 18 prosentilla vastanneista yrityksistä, kun niitä nyt viisi vuotta myöhemmin on käytössä 26 prosentilla vastanneista. Loput 74% yrityksistä kertoo suunnitelmiensa syntyvän tapauskohtaisesti tai niitä ei ole lainkaan.



Vaikka suunnittelu ja varautuminen on hitaasti kehittynyt parempaan suuntaan, niin yritysten valmiudet hillitä hyökkäyksiä on saman tarkastelujakson aikana pienentynyt 13 prosenttia. Tutkimuksen mukaan vastatoimia haittasivat liian monien tietoturvatyökalujen käyttö sekä toimintamallien eli ns. playbookien puute yleisiä hyökkäystyyppejä vastaan.



Kyselyyn osallistuneet arvioivat organisaationsa käyttävän keskimäärin yli 45 erilaista tietoturvatyökalua. Jokainen tietoturvatapaus, johon he joutuivat reagoimaan, vaadittiin koordinointia keskimäärin noin 19 työkalulla. Playbookeja yleisimpiä hyökkäystyyppejä vastaan hyödynsi vain 17 prosenttia kyselyyn vastanneista.



The 2020 Cyber Resilient Organization Report -tietoturvatutkimukseen osallistui yli 3400 tietoturva- ja IT-ammattilaista mukaan lukien Yhdysvallat, Intia, Saksa, Iso-Britannia, Brasilia, Japani, Australia, Ranska, Kanada, ASEAN ja Lähi-itä.



