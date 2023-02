Tiina Puranen Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin toiminnanjohtajaksi

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin uusi toiminnanjohtaja Tiina Puranen on kokenut mielenterveys- ja omaistyön ammattilainen. Myös FinFami-järjestökenttä on hänelle hyvin tuttu. Edellisessä työpaikassaan, Savon mielenterveysomaiset – FinFamissa, hän toimi 12 vuoden ajan, joista toiminnanjohtajana yli kymmenen vuotta. Tätä ennen hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus psykiatrian puolelta.

– Odotan uutta innolla. Olen toiminut pitkään alueellisella tasolla ja on hienoa, että pääsen nyt vaikuttamaan omaisten asioihin valtakunnallisesti. Mielenterveysomaiset jäävät helposti näkymättömiin ja on järjestömme tehtävä pitää huolta, että heidän asemansa ja tuen tarpeensa tulevat huomioiduiksi.

– Vaikuttamisen mahdollisuus innostaa ja on yksi syy, miksi olen tänään tässä. Edellinen toiminnanjohtaja Pia Hytönen on tehnyt tiiminsä kanssa valtavan hienoa työtä sen puolesta, että mielenterveysomaiset ja heidän tuen tarpeensa tunnistetaan yhteiskunnassamme paremmin. Toivon, että voin puolestani jatkaa tätä työtä ja toki tuoda siihen oman lisäni, Puranen jatkaa.

Kokemuksensa myötä Puranen on nähnyt läheltä, mitkä asiat mielenterveysomaisia kuormittavat ja taas toisaalta, mitkä tekijät tukevat heidän jaksamistaan.

– Paljon ovat asiat muuttuneet vuosien saatossa mielenterveyden saralla, mutta edelleen on paljon tehtävää. Ihmisten kohtaamisen tärkeydestä on puhuttu ja puhutaan. Se on myös asia, joka on ollut itselleni aina tärkeä, sillä jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

FinFamin tavoitteena on edistää omaisten hyvinvointia ja pärjäämistä silloin, kun lähipiirissä on psyykkistä sairautta tai mielenterveyden oireilua. Tulevaisuudessa siintää visio, jossa mielenterveysomaisten tukeminen on säännönmukainen osa palvelujärjestelmää sekä heidän tarpeensa ja oikeutensa tunnistetaan ja tunnustetaan laajasti koko yhteiskunnassa. Tämän saavuttaminen onnistuu parhaiten yhteistyössä eri verkostojen kanssa.

– Työssä ja elämässä kaikki on mahdollista, mutta ne vaativat pitkäjänteisyyttä, rohkeutta, kyseenalaistamista ja osaavia ihmisiä ympärille.