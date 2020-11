Tiina Saarikoski Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtajaksi

Tiina Saarikoski on valittu Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtajaksi. Saarikoski aloittaa tehtävässään 1. joulukuuta.

– Olen kiitollinen tästä luottamuksen osoituksesta ja aloitan erittäin motivoituneena työskentelyn tässä tärkeässä tehtävässä. Kansainvälisen avustustyön toimintaympäristö on muutoksessa ja haasteita riittää. Otan nämä haasteet vastaan innolla. Tahdon yhdessä kansainvälisen avun henkilöstön kanssa kehittää toimintaamme rohkeasti niin, että pystymme vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin menestyksekkäästi. On hienoa saada olla viemässä Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä avustustyötä eteenpäin, Saarikoski sanoo.

Tiina Saarikoski on toiminut useissa hätä- ja kehitysyhteistyöohjelmien tehtävissä Punaisen Ristin kansainvälisessä liitossa (IFRC) sekä Suomen Punaisella Ristillä vuodesta 2003 lähtien. Viimeisimpänä Saarikoski on työskennellyt Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkönä.

Taustaltaan Saarikoski on psykiatriseen hoitotyöhön erikoistunut sairaanhoitaja ja hänellä on yli 10 vuoden kokemus perusterveydenhuollon alalta Suomessa kliinisenä hoitajana ja johtotehtävistä. Lisäksi Saarikoskella on muun muassa katastrofiavun hoitotieteiden ja johtamisen koulutus.

