Tiina Varhee viestintästrategiksi Era Contentiin

Tiina Varhee siirtyy Era Contentiin valtioneuvoston kanslian viestintäosastolta, jossa hän on toiminut viestintäasiantuntijana. Aiemmin hän on tehnyt töitä muun muassa Allergia-, iho- ja astmaliitossa, Werkligissä ja Hasan & Partnersilla.

”Me Erassa lähestymme viestintää moniulotteisena ja -muotoisena vaikuttamisena, jossa tarvitaan erilaisia lähestymistapoja, näkökulmia ja taitoja. Tiinalla on arvokasta kokemusta yhteiskunnallisesta viestinnästä erittäin vaativissa poikkeustilanteissa, minkä lisäksi asiakastyö on hänelle tuttua. Hän valmistui myös hiljattain taiteen maisteriksi palvelumuotoilusta”, Eran operatiivinen johtaja Tuomas Littunen sanoo.

Era Contentin viestinnän palvelut ulottuvat ulkoistetusta viestintätoiminnosta vaativien viestintätilanteiden konsultointiin sekä mediaviestinnästä organisaatioiden johdon ja asiantuntijoiden vaikuttajavalmennuksiin. Eran viestintäasiakkuuksiin lukeutuvat muun muassa Viking Line, Peab, Kolster ja Loiste-yhtiöt.

”Nykyisessä maailmantilanteessa monet asiat, jotka aiemmin olivat itsestäänselvyyksiä, tuntuvat epävarmoilta. Samalla monien organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut, joidenkin hyvin dramaattisestikin. Nyt tarvitaan rohkeutta katsoa tulevaan, ja siinä viestintä on tärkeä työkalu. Viestinnällä rakennamme luottamusta ja voimme luoda myös toivoa”, Tiina Varhee sanoo.

Era Content on vuonna 2014 perustettu strateginen sisältö-, viestintä- ja markkinointitoimisto, jonka liikevaihto viime vuonna oli 2,4 miljoonaa euroa. Erassa on töissä lähes 30 osaajaa, joilla on vahva tausta media-alalta, viestinnästä ja markkinoinnista. Jatkuvien kumppanuuksien ohella Eran ydintekemistä ovat brändi- ja strategiatyöt, konsultointi ja valmennukset.

Lisätiedot:

Operatiivinen johtaja Tuomas Littunen, 040 740 0617, tuomas.littunen@eracontent.com