Tila- ja asuntojaosto hyväksyi sekä Espoonlahden terveysaseman että Tapiolan uimahallin hankesuunnitelman

Väestöennusteen mukaan Suur-Espoonlahden alue kasvaa nopeammin (+18 %) kuin koko Espoo (+13 %) vuoteen 2030 mennessä. Tarve riittäville perustason sosiaali- ja terveyspalveluille on ilmeinen.

Espoonlahden terveysasema valmistui vuonna 1991 ja on ikänsä puolesta peruskorjausiässä. Peruskorjaus aikaistui keväällä 2020 terveysasemalla tapahtuneen vesivahingon vuoksi. Rakenteet kastaneen vahingon vuoksi kiinteistössä tehtiin hätäkorjaukset, mutta osa palveluista siirtyi väistötiloihin. Terveysasemalla toimii tällä hetkellä suun terveydenhuolto, muut palvelut tuotetaan muissa toimipisteissä ja Matinkadun terveysaseman väistötiloissa.

Jaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman.

Rakennuksen korjauksen ja laajennuksen tavoitteena on säilyttää rakennuksen ulkonäkö ennallaan. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Tapiolan uimahallin kaupunkikuvalliset, rakennustaiteelliset ja arkkitehtoniset arvot.

Uimahallirakennus muodostuu alkuperäisestä 1965 valmistuneesta osasta sekä 2005 toteutetusta laajennuksesta. Lisäksi pihalla on erillinen hyppyallas, lasten kahluuallas ja katsomorakennelma.

Kaikki uimahallin tilat sekä ulkoalueet korjataan tai rakennetaan osittain uutena rakenteena. Pääallashalli rakennetaan pääosin uutena rakenteena alkuperäisen ilmeen mukaisesti. Uutena rakenteena tehdään iso allas, pieni opetusallas, kolmen ja viiden metrin hyppytasot ja kiinteä katsomo, jossa on 350 istumapaikkaa. Lopulliset ratkaisut täsmentyvät suunnittelun edetessä.

Ulos rakennettu hyppyallas, kahluuallas ja katsomorakenteet (auringonottopaikka) rakennetaan uudelleen alkuperäisen ilmeen mukaisesti.

Vuoden 2005 peruskorjauksen yhteydessä rakennettu laajennus, joka sisältää monitoimialtaan (terapia-allas) ja kahluualtaan, kuntosalin sekä kellarikerroksen, korjataan tarvittavilta osin.

Kolmikerroksinen puku-pesuhuonesiipi kellareineen puretaan, sillä nykyiset kerrokset ovat liian matalia nykytekniikalle. Uudet tilat rakennetaan kahteen kerrokseen. Uuden laajennuksen alle rakennetaan täysimittainen kellari, johon asennetaan uimahallin teknisiä järjestelmiä.

Hyväksytyssä investointiohjelmassa vuosille 2022–2031 hanke ajoittuu vuosille 2021–2024 ja sille on varattu 29,896 milj. euroa. Suunnittelun edetessä arvio tarvittavasta määrärahasta on täsmentynyt tasolle 42–46 milj. euroa, mikä tullaan huomioimaan valmisteltavassa investointiohjelmassa. Vallitsevassa tilanteessa rakennusmarkkinan ja kustannusten kehitystä on haastavaa ennustaa.

Alustavan aikataulun mukaan Tapiolan uimahalli tulisi käyttöön loppuvuodesta 2025.