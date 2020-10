Tila- ja asuntojaoston päätöksiä 19.10.2020

Tila- ja asuntojaosto päätti tänään mm. palauttaa Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen päivitetyn hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi sekä hyväksyi Luukin leirikeskuksen päärakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman päivityksen.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto palautti Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen päivitetyn hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että

etsitään vielä vaihtoehtoisia keinoja vähentää hankkeen kustannuksia.

selvitetään maalämmön ja aurinkopaneelien takaisinmaksuaika sekä tämän jälkeinen kustannussäästö käyttökustannuksiin.

pyydetään liikunta- ja nuorisolautakunnalta näkemykset liikuntatilan pienennyksen vaikutuksista.

jaostolle tuotavassa esityksessä erotellaan ne toimet, jotka on mahdollista toteuttaa myöhemmin.

asia tuodaan jaoston päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Luukin leirikeskuksen päärakennuksen peruskorjauksen ja uuden majoitusrakennuksen hankesuunnitelman päivityksen. Voimassa olevassa investointiohjelmassa hankkeelle on varattu 2 milj. euroa. Saadut urakkatarjoukset ylittivät määrärahan noin 1,0 milj. eurolla, joten hanketta on suunnittelun aikana supistettu ja tehostettu asetettuun budjettiin pääsemiseksi. Uudisosan pienentäminen kilpailutettua enemmän olisi johtanut epätarkoituksenmukaiseen kokonaisuuteen, joten mielekkäämpi ratkaisu on jättää uudisosa toteutettavaksi myöhemmin. Laaditut uudisosan suunnitelmat viimeistellään, ja ne jäävät odottamaan ajankohtaa, jolloin ne olisivat investointiohjelman määrärahojen puitteissa toteutettavissa.

Jaosto hyväksyi tila- ja asuntojaoston vuoden 2021 kokousajat.

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 19.10.2020

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

