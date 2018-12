Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote joulukuu 2018

Espoo mukaan Kaupunkiakatemian työskentelyyn. Espoon väestö oli lokakuun 2018 lopusssa ennakkotietojen mukaan 282 750 asukasta. Espoossa noin 120 000 työpaikkaa vuonna 2018. Espoon työttömyysaste lokakuun lopulla 7,4 %. Eetvartti 4/2018 -julkaisu on ilmestynyt.

Espoo mukaan Kaupunkiakatemian työskentelyyn

Espoo on liittynyt mukaan Kaupunkiakatemian yhteistyöhön vuosiksi 2019-2023. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 26.11.2018. Mukana yhteistyössä ovat myös Helsingin ja Vantaan kaupungit, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Kaupunkiakatemia on kaupunkien ja yliopistojen välinen strateginen kumppanuus ja yhteistyömuoto. Työssä edistetään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä.

Espoon väestö oli lokakuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 282 750 asukasta

Väestö kasvoi vuoden 2018 alusta 3 710 asukkaalla, mikä on 220 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Syntyneitä oli 14 ja kuolleita 70 edellisvuotta enemmän. Luonnollinen väestönlisäys oli noin 60 henkeä matalampi kuin edellisvuonna. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 440 asukkaalla. Maahanmuutto kasvoi edellisvuodesta, sen sijaan espoolaisten muutto ulkomaille väheni. Nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 280 henkilöllä.

Tammi-lokakuussa Espoon väestöä lisäsi eniten nettosiirtolaisuus, sen osuus väestönkasvusta oli 45 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 36 prosenttia ja muutto muista kunnista lisäsi Espoon väestöä 19 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaista oli rekisteritiedon**) mukaan lokakuun lopussa 48 170, 17 prosenttia koko väestöstä, ja heidän osuutensa vuoden 2018 tammi - lokakuun väestönkasvusta oli 83 prosenttia.

Lokakuu Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen netto-muutto Maahan-muutto Maasta-muutto Netto-siirto-laisuus Väestön-lisäys Väkiluku/ ennakko-väkiluku 2017 2 585 1 182 1 403 15 319 14 191 1 128 2 940 1 542 1 398 3 929 278 512 2018* 2 599 1 252 1 347 14 929 14 243 686 3 128 1 453 1 675 3 708 282 752 Muutos 14 70 -56 -390 52 -442 188 -89 277 -221 4 240 Lähde: Tilastokeskus * Ennakkotieto

** Trimble Locus, väestö

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutosten ennakkotiedoista: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Espoossa noin 120 000 työpaikkaa vuonna 2018

Tuorein virallinen Espoon työpaikkaluku on vuodelta 2016 eli 117 000 työpaikkaa. Juuri valmistuneen Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektion (peruskasvun vaihtoehto) mukaan työpaikkoja on kuluvana vuonna Espoossa noin 120 000 ja vuonna 2030 noin 134 000.

Työpaikkaprojektiolla tarkoitetaan määriteltyihin oletuksiin perustuvaa ja täsmennetyllä kvantitatiivisella mallilla laskettua työpaikkamäärien tulevaisuuden kehitysuraa. Projektio riippuu tehdyistä oletuksista ja erilaiset oletukset tuottavat vaihtoehtoisia projektioita: nopean kasvun vaihtoehto, peruskasvun vaihtoehto ja hitaan kasvun vaihtoehto. Projektiot on laadittu Helsingin seudulta kunnittain ja karkeilla toimialaryhmittelyillä. Muualta Uudeltamaalta projektiot on laadittu kuntaryhmittäin. Työpaikkaprojektioiden päivityksen toteutti Kaupunkitutkimus TA Oy / Seppo Laakso yhdessä työryhmän kanssa, joka koostui Helsingin seudun kuntien, HSY:n ja Uudenmaan liiton edustajista. Työpaikkaprojektiot on määrä päivittää jatkossa alustavasti kahden vuoden välein.

Seppo Laakson laatima raportti Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektioista ilmestyy vuodenvaihteessa.

Lisätietoja: Petri Lintunen, Konserniesikunta, Strategiayksikkö, petri.lintunen@espoo.fi



Espoon työttömyysaste lokakuun lopulla 7,4 %

Lokakuun 2018 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 10 531 ja työttömyysaste oli 7,4 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,7 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 911 ja 50 vuotta täyttäneitä 3840. Naisia oli 46 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3556 eli 33,8 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1736 avointa työpaikkaa.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömiä oli 11,9 % (1424 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli prosenttiyksikön alhaisempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 8,8 % (88 henkeä) vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 22,5 % (1035 henkeä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: espoo.fi > Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestäEetvartti-julkaisussa

Eetvartti 4/2018 -julkaisu on ilmestynyt

Ajankohtaista Eetvartti – Espoon toimintaympäristökatsauksessa:

Ekologinen kestävyys Espoossa 2018

Jokainen kaupungin toimija voi olla kestävän kehityksen kasvatuksen lähettiläs

Kaavasta kartalla kirjaamoon - Kaavapalautejärjestelmä

Tulevaisuus haastaa kaupungit – Mistä syntyy Espoon tulevaisuusresilienssi?

Espoon kaupungistumisen tulevaisuus vuoteen 2039

Kulttuuri ja poikkihallinnollinen yhteistyö Espoossa

Espoon yritysilmasto arvoitiin hyväksi ja Länsimetron vaikutus yritystoimintaan pääosin positiiviseksi

Espoo vaikuttaa Terve Kunta -verkostossa

Varttitiedot III neljännes 2018:

Espoon väestö oli syyskuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 282 293 asukasta

Työttömien määrä vähenee tasaista vauhtia

Aloitettua asuntotuotantoa oli tammi-syyskuussa enemmän kuin vuotta aiemmin, ennuste lupaa lähivuosille vilkasta asuntorakentamista

Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu