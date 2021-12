Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote joulukuu 2021

Espoon väestönmuutokset 2020 -julkaisu on valmistunut

Vuoden 2020 aikana Espoon väestö kasvoi 3 065 asukkaalla eli 1,1 prosenttia. Espoon väestönlisäyksestä hieman suurempi osa tuli muuttovoitosta (1 777 henkeä) kuin luonnollisesta väestönkasvusta (1 384 henkeä). Vuonna 2020 Espooseen syntyi 3 074 vauvaa, mikä oli toiseksi pienin määrä koko 2000-luvulla. Vuonna 2020 espoolaisia kuoli 1 690 henkeä. Ulkomainen muuttovoitto oli 2 379 henkeä, joka oli 403 henkeä suurempi kuin edellisvuonna. Kotimaasta tuli muuttotappiota 602 henkeä, nettomuutto pieneni 3 137 hengellä edellisvuoteen nähden.

Espoon väestö oli vuoden 2021 lokakuun lopussa ennakkotietojen mukaan 296 000 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi tammi-lokakuun aikana 3 250 asukkaalla, mikä on 1 000 asukasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Syntyneitä oli 220 lasta edellisvuotta enemmän ja kuolleita 20 viimevuotista enemmän. Luonnollinen väestönlisäys kasvoi 200 henkilöllä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 480 asukkaan verran ja 430 asukasta vähemmän tappiollinen kuin edellisvuonna. Maahanmuutto oli hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta espoolaisten muutto ulkomaille väheni. Nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 200 henkilöllä.

Vuoden 2021 väestönkasvuksi tulee tammi-lokakuun ennakkotietojen perusteella 3 900 asukasta. Kuntien välinen muuttoliike on ollut hyvin vaihtelevaa kuukausittain, joskus tappiollista joskus voitollista. Tämän vuoden kokonaisväestönkasvu riippuu pääosin maan sisäisen muuttoliikkeen loppuvuoden kehityksestä, jota on hyvin vaikea ennustaa.

Tammi-lokakuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 70 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 46 prosenttia ja kuntien välinen muutto oli tappiollinen 16 prosentin verran.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista 20 ja EU-maista 460 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee yleensä pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-lokakuussa määrä oli 1 670 asukasta. Tällä hetkellä 22 prosenttia muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjois- tai EU-maista.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan Väestöosan mukaan) oli lokakuun lopussa 59 300, mikä on 20,0 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2021 tammi-lokakuun väestönkasvusta ylitti 100 prosenttia, koska suomen-, saamen- ja ruotsinkielisen väestön määrä väheni.

Myös ilman työsuhdetta työttömien olevien määrä on laskenut vuodentakaiseen verrattuna

Lokakuun 2021 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 14 193 ja työttömien osuus työvoimasta oli 9,5 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 9,8 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1204 ja 50 vuotta täyttäneitä 4918. Naisia oli 46 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 6550 eli 46 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 2764 avointa työpaikkaa.

Vaikka työttömyys oli kuluvan vuoden lokakuussa alhaisempi kuin vuotta aiemmin, on se edelleen huomattavasti korkeampi kuin juuri ennen koronakriisiä. Kokonaistyöttömyyden lasku on pitkään perustunut pääosin lomautettujen määrän vähenemiseen. Viime syys- ja lokakuussa myös ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä on laskenut vuodentakaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvanut myös vuodentakaisesta tilanteesta.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli lokakuun lopulla työttömiä 16 % (2699 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 1,8 prosenttiyksikköä alhaisempi. Koko maassa työttömiä oli 17 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 26 % (422 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömiä oli 40 % (1872 henkeä) enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 53 % (961 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä kasvanut voimakkaasti kuluvan vuoden aikana.

