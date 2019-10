Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote lokakuu 2019

Espoon Keilaniemeen suuri hotelli- ja kongressikeskus 11.10.2019 13:55:11 EEST | Tiedote

Meren rantaan, Keilaniemen metroaseman ja rakenteilla olevan Raide-Jokerin päätepysäkin läheisyyteen on suunnitteilla mittava hotelli- ja kongressikeskus. Hotellin suunniteltu huoneluku on 660. Koko hankkeen laajuus on 30 000 neliömetriä.