Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 2020

Espoon väkiluku Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1.1.2020 oli 289 735 asukasta. Kasvu vuoden 2019 aikana oli 6 103 asukasta eli 2,2 %.

Vuoden 2019 väestönkasvu jäi jonkin verran alle ennätysvuoden 1971, jolloin Espoon väestö kasvoi 6 265 asukkaalla. Nämä ovat ainoat vuodet, jolloin Espoon väestö on kasvanut yli 6 000 asukkaalla vuoden aikana.

Kouluterveyskysely 2019. Espoolaisten oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan.

Kouluterveyskysely 2019 kertoi, että suurin osa espoolaisista lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee terveytensä hyväksi. Tuloksissa nousee kuitenkin useiden keskeisten terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreiden osalta esille sukupuolten ja koulutusasteiden välisiä eroja. Kouluterveyskyselyn tuloksia kaupunkitasolla on tarkasteltu Espoon kaupungin Raportteja Espoosta 1/2020 julkaisussa ”Kouluterveyskysely 2019. Espoolaisten oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan.” Raportin ovat kirjoittaneet apulaistutkija Varpu Mäkelä ja erityisasiantuntija Minna Joensuu. Raportti on saatavilla sähköisenä: Kouluterveyskysely

Väestö kasvoi tämän vuoden alusta 5 780 asukkaalla, mikä on 1 790 henkeä edellisvuotta suurempi lisäys. Edeltävän 12 kuukauden aikana Espoon väestö kasvoi 6 380 asukkaalla. Syntyneitä oli 90 ja kuolleita 15 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönlisäys oli 70 asukasta matalampi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välinen nettomuutto oli voitollinen 2 330 asukkaan verran ja 1 340 asukasta korkeampi kuin edellisvuonna. Maahanmuutto kasvoi 135 asukkaalla edellisvuodesta, maastamuutto ulkomaille taas väheni 400 asukkaalla. Nettosiirtolaisuus oli 540 asukasta korkeampi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Espoo kärsi muuttotappiota pohjoismaihin noin 10 asukkaan verran, mutta sai muuttovoittoa EU:n alueelta 250 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-marraskuussa määrä oli 1 830 asukasta.

Marraskuussa Espoon väestöä lisäsi eniten muutto muista kunnista, jonka osuus väestönkasvusta oli 40 prosenttia eli kaksi viidesosaa, nettosiirtolaisuus lisäsi väestöä 36 ja syntyneiden enemmyys 24 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan mukaan) oli marraskuun lopussa 52 800 ja heidän osuutensa väestönkasvusta oli 65 prosenttia ja osuus väestöstä yli 18 prosenttia.

Marraskuu Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen netto-muutto Maahan-muutto Maasta-muutto Netto-siirto-laisuus Väestön-lisäys** Väkiluku/ ennakko-väkiluku 2018 2 883 1 406 1 477 16 370 15 382 988 3 404 1 877 1 527 3 992 283 036 2019* 2 795 1 392 1 403 17 472 15 144 2 328 3 539 1 473 2 066 5 781 289 413 Muutos -88 -14 -74 1 102 -238 1 340 135 -404 539 1 789 6 377 * Ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus ** sisältää väkiluvun korjauksen

Marraskuussa työttömyysasteen lasku oli pysähdyksissä, työttömien määrä väheni noin prosentilla vuodentakaisesta

Marraskuun 2019 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 10 372 ja työttömyysaste oli 7,2 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,7 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 776 ja 50 vuotta täyttäneitä 3752. Naisia oli 45 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3376 eli 33 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 2295 avointa työpaikkaa.

Työttömyys on vähentynyt syksystä 2016 alkaen, mutta viimeisen vuoden aikana tahti on hidastunut huomattavasti ja viime syksyn aikana työttömyyden lasku on lähes pysähtynyt. Marraskuun 2019 lopulla työttömiä oli 1,1 % (113 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli vuodentakaisella tasolla. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 10,5 % (91 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 3,2 % (113 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli marraskuun lopulla 449 (24 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti viimeiset pari vuotta.

