Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021: Turku Energia -konsernin tulos parani, asiakkaat arvostivat yhtiön kestävän kehityksen indeksin ykköseksi

Turku Energian ja Turun kaupungin yhteinen metsityshanke kasvattaa hiilinielua sekä tukee metsien virkistyskäyttöä ja luonnon monimuotoisuutta 19.8.2021 08:02:57 EEST | Tiedote

Turku Energia on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa toteuttanut metsittämishankkeen, jonka myötä kesä-heinäkuussa istutettiin yhteensä 5000 puuntainta Turun lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle. Metsityshanke on osa Turun kaupungin uutta metsäsuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla.