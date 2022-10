Tilitoimisto Aarnio Oy kasvattaa kuntatalousosastoaan ostamalla Onvire Oy:n tilitoimistopalvelut

Onvire tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Onvire on Sarastia Oy:n tytäryhtiö. Sarastia on Suomen suurin julkisen sektorin talous- ja henkilöstöhallinnon in house -palveluntuottaja. Onvire palvelee konsernin ns. out house -asiakkaita, jota eivät ole sen omistajia.

− Onvirestä siirtyvä liiketoiminta tulee olemaan tärkeä osa Aarnion kasvavaa kuntatalous -liiketoimintaosastoa. Kirjanpito-, palkkahallinto ja tilinpäätöspalvelut ovat toimintamme sydän, vaikka vuosien aikana olemme keskittyneet myös muihin palveluihin, Aarnion toimitusjohtaja Tatu Virta kertoo.

Tilitoimisto Aarnio on vuonna 1960 perustettu turkulainen perheyritys ja auktorisoitu tilitoimisto. Tilitoimistopalvelujen lisäksi se tuottaa mm. ELY-kehittämispalveluja, yrityksen kehittämisohjelmia, rahoitushakemuksia, laki- ja perintäpalveluja, yrityksien perustamis- ja myyntipalveluja, sukupolvenvaihdoksia sekä yrittäjälle optimoituja ja räätälöityjä raportteja.

Onviren tilitoimistoliiketoiminnasta luopumisen syynä on keskittyminen sijaispalvelutoimintaan. Tilitoimistoliiketoiminta on jäänyt pienehköksi osaksi Onviren toimintaa sote-sijaispalvelutoiminnan kasvettua nopeasti ja vaatiessa yhä enemmän huomiota. Tilitoimistoasiakkaille ja Onviren talous- ja palkkahallinnon henkilöstölle haluttiin tarjota paremmat tulevaisuudennäkymät.

− Asiakkaidemme palvelutarpeet ja erityisesti odotukset tulevaisuudelta sisältävät sellaisia kehittämis suuntia, joihin uskomme voitavan paremmin vastata, kun palvelun tuottamisesta vastaa toimija , jolla on laajempi palveluvalikoima, vankka alan osaaminen ja pitkä kokemu s, Onviren toimitusjohtaja Jaana Jantola vakuuttaa.

Liiketoimintakaupan vaikutukset asiakkaille tulevat olemaan vähäisiä. Yhteistyö jatkuu tutun henkilöstön ja uuden palveluntarjoajan kanssa.