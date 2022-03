Tilojen terveysturvallista käyttöä edellyttävä määräys jatkuu Essoten alueella

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 3.3.2022 tehnyt tartuntatautilain 58 d pykälän mukaisen, erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskevan päätöksen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kuntien alueille. Määräys on voimassa 7.3.–20.3.2022 ja jatkaa näin voimassa olevaa vastaavaa päätöstä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteet oman toimintansa mukaisesti

Aluehallintoviraston määräyksen mukaan toiminta erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Kirjallinen suunnitelma asiakkaiden nähtäville

Aluehallintoviraston antama tilojen käyttöä koskeva päätös velvoittaa toimijaa tekemään kirjallisen suunnitelman siitä, miten lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Suunnitelman täytyy olla esillä tiloissa siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Päätös yleisölle avoimien tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Aluehallintoviraston päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Myös yleiset hygieniavelvoitteet edelleen voimassa

Erilaisten asiakas- ja toimitilojen käytössä on joka tapauksessa aina noudatettava tartuntatautilain 58 c pykälän yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka ovat voimassa 30.6.2022 saakka ja velvoittavat tiloista vastaavia toimijoita mm. ohjeistamaan asiakkaita, järjestämään asiakkaiden oleskelun mahdollisimman väljästi ja tehostamaan pintojen puhdistusta. Myös yksilöiden vastuullinen toiminta on olennaista edelleen.

Määräyksen perusteena Essoten arvio tilanteesta alueellaan

Aluehallintoviraston päätös pohjaa Essoten antamaan arvioon koronavirustilanteesta ja tilanteen kehittymisestä alueellaan. Essoten arvion mukaan epidemia on edelleen hyvin haastavassa tilanteessa. Vaikka omikron vaikuttaa aiheuttavan lievemmän taudin kuin aiemmat variantit, on tällä hetkellä erikoissairaalahoidon kuormitus edelleen korkea. Aikuisten kontaktien välttäminen epidemiahuipun tasoittamiseksi on edelleen tarpeen ja siten Essote näkee välttämättömäksi suosittaa tartuntatautilain 58 d pykälän mukaisen rajoituksen jatkamista. Myös riskiryhmäläiset joutuvat asioimaan välttämättömillä asioillaan ja päätös turvaa kaikissa tiloissa etenkin kaikkein voimakkaimmissa riskissä olevien asemaa.

”Nyt asetettava rajoitus on ajallisesti ja alueellisesti kohdennettu ja mahdollistaa eri toimintojen jatkuvuuden. Päätös myös kohtelee eri aloja mahdollisimman yhdenvertaisesti. Ilman rajoitusta on edelleen olemassa vaara terveydenhuollon ylikuormittumisesta siten, että sen yhteiskunnalliset vaikutukset olisivat huomattavasti vakavammat kuin nyt asetettavan rajoituksen seuraukset.”, toteaa johtaja Ulla Ahonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Määräys kumotaan heti, mikäli sen ei arvioida enää olevan välttämätön.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella ei ole voimassa muita aluehallintoviraston tekemiä koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä päätöksiä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös 3.3.2022 (pdf)