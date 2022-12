Sen lisäksi että Timo Kuusela, 59 on tuore Vakion Suomen mestari hän on myös tällä hetkellä kiireinen mies. Tuore mestari työskentelee Liedossa Postin logistiikkakeskuksessa.



- Nyt on paljon hommaa päällä, kun Black Fridayn taulutelevisiot ja muut ostokset toimitetaan asiakkaille. Niitä liikkuu kovasti. Ja sitten on joulukin tulossa. Kyllä ihmiset ostavat kaikenlaista, Kuusela kuvailee.

Hänellä on tapana osallistua työkavereidensa kanssa eri lajien Veikkauskisoihin. Erityinen onnistuminen tuli tämän vuoden Vakion SM-kisassa, jonka Timo Kuusela voitti yli 10 000 veikkaajan joukosta. Kisan kärkinimet saavuttivat samat kokonaispisteet, mutta voiton ratkaisi Timo Kuuselan korkein yksittäisen kierroksen tulos 12 -oikein.



- 64 sarakkeen Vakio on minulle tuttu juttu. Näitä vihjekisoja on tullut pelailtua, ja tämä voitto oli kyllä aivan huippu juttu. Aivan huikeaa päästä katsomaan Valioliigaa Lontooseen! Edellisestä pelimatkasta Englantiin on 20 vuotta, joten fiilikset ovat tosi korkealla.



- Kiitos onnitteluista. Niitä on tullut kavereilta ja lähipiiristä tosi paljon. Joskus olen voittanut arvonnasta kellon ja nyt voitin tämän kisan. Haluaisinkin sanoa muille kisaajille, että kannattaa osallistua. Kuka vaan voi voittaa, jos minäkin voitin! Timo Kuusela kiittää.



Suomen mestari kertoo seuraavansa Valioliigaa aktiivisesti.

- Valioliigan otteluita katson tosi paljon teeveestä ja niitä pohdin aika paljonkin myös kisariveissa. Championshipin ottelut menivät vähän heittämällä. Ne sattuivat kääntymään oikein monta kertaa. Kahvitauoilla kisarivejä tuli välillä laadittua.



- Valioliigaa on nykyään helppo seurata, kun lähetykset ovat laadukkaita ja niitä on paljon tarjolla Viaplayn kautta. Maalit ja muut näkee monista kuvakulmista. Aloin seurata sarjaa jo 70-luvulla. Silloin Aulis Virtanen selosti Tohlopista, välillä saattoivat kuulua tupakin sytyttämisen äänet ja lähetys oli mustavalkoinen. Siinä sitten arvailtiin, että kuka siellä hyökkää mihinkin päin. Siitä se innostus lähti jo nuorena poikana, mestariveikkaaja tunnelmoi.



- Liverpool on aina ollut joukkueeni Valioliigassa ja Veikkausliigassa TPS.



Kuuselan mukaan mestaruutta on juhlittu maltillisesti.



- On sitä työkavereiden kanssa kahviteltu ja pikkuisen pullan tynkääkin on ollut pöydässä. Tuntuihan se kyllä hienolta, kun selvisi että palkintoreissulle päästään. Ja sitten tuli vielä voittokin koko kisasta. Tasaista siinä oli ja sai jännittää loppuun asti tuloksia.



- Tein myös kaverini kanssa sen kisan voiton ratkaisseen rivin rahalla, johon osui 670 euron voitto 12 oikealla merkillä. Hyvin meni siinäkin mielessä. Ja kiitokset myös esimiehelle, joka lupasi antaa lomaa että pääsee reissuun. Hän on tutun Mestarien Liigan vastustajan Real Madridin miehiä ja on mukavaa, että löytyy joustoa myös Liverpoolin kannattajien suuntaan.



- Kiitos kanssakilpailijoille, jännittävää oli! Sekä rauhaisaa joulun odotusta ja hyvää uutta vuotta kaikille, Suomen mestari 2022 Timo Kuusela toivottaa.



Vakion SM-kisa 2022

1. Timo Kuusela, Turku

2. Timo Gustafsson, Kokkola

3. Marko Virtanen, Riihimäki

4. Jorma Lehikoinen, Vantaa

5. Toni Luosujärvi, Rovaniemi

