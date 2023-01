​​Timo Mäki-Ullakko on saanut tehtävänsä valmiiksi Pirkanmaan Osuuskaupassa​

Nyt kuusitoista vuotta Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtajana työskennellyt Timo Mäki-Ullakko aloitti S-ryhmän kaupallisessa kenttäkoulutuksessa vuonna 1987 ja toimi sen jälkeen vuoteen 2006 saakka erilaisissa tehtävissä ryhmän sisällä.

Timon uran alkuvaiheeseen osui Suomen 80-luvun nousukausi ja sitä seurannut 90-luvun lama, ja hän pääsi näkemään aitiopaikalta, miten S-ryhmä lähti laman juurilta nousuun.

– Tämän päivän osuuskaupat ovat hyvin erilaisia yrityksiä kuin 90-luvun alun osuuskaupat. Ruokakaupan markkinaosuus oli meillä pieni, omat pääomat osuuskaupoissa olivat tuskin plussalla. Isoista kaupungeista puuttuivat osuuskaupan myymälät. Onneksi polku ja yhteys asiakasomistajaan löytyi silloin, Timo kertoo.

Lisää nousuja ja laskuja seurasi. 2000-luvulla Suomessa elettiin uutta nousukautta, ja Timo pääsi aloittamaan Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtajana vuonna 2007 – hieman ennen kuin Suomi notkahti rahoituskriisin aiheuttamaan taantumaan.

Turbulensseista huolimatta Pirkanmaan Osuuskaupan ruokakaupan markkinaosuudessa nähtiin Timon toimitusjohtajakaudella roima nousu: vuonna 2006 markkinaosuus oli 33 prosenttia, kun vuoden 2022 lopussa se oli jo 45 prosenttia.

Valta työntekijöille

Pirkanmaan Osuuskaupan työntekijöille päin Timo on näkynyt yrityksen toimintakulttuurin uudistajana ja toiminnan kasvattajana, joka on antanut valtaa rohkeasti henkilökunnan käsiin.

– Maailman muutos nopeutui 2010-luvulla hurjasti. Yritystämme johdettiin silloin vahvasti toimintaohjeisiin perustuen, eikä sellainen yritys pärjää nopeassa muutoksessa. Päätimme antaa henkilökunnallemme vapauden ja vastuun ratkaista asiakaskohtaamisia arkijärjellä, tavoitteena sydänteot ja loistava asiakaskokemus, Timo kertoo.

Tänä päivänä Pirkanmaan Osuuskauppa on myynniltään 1,2 miljardin euron nykyaikainen monitoimialayritys, jonka menestyminen perustuu laajasti koko henkilökunnan osaamiseen ja innostukseen. Yli 213 000 asiakasomistajaa ja 3 000 työntekijää muodostavat yhteisön, joka rakentaayhdessä helppoutta ja hyvinvointia pirkanmaalaisille.

Kuuma markkina-alue luotsattavaksi

Pirkanmaan Osuuskaupassa yhteensä 22 vuotta työskennellyttä Timoa on pitänyt Pirkanmaalla etenkin alueen kiinnostavuus. Tampereen seutua pidetään tällä hetkellä yhtenä Suomen mielenkiintoisimmista ja kasvavimmista alueista. Se on pitänyt toimitusjohtajan vuosien mittaan hereillä ja mahdollistanut työssä uuden oppimista.

– Elämässä on vaiheita, ja toimitusjohtajuus on ollut yksi hieno vaihe elämässäni ja urallani. Toimitusjohtajan työ on myös haastavaa, ja nyt koen, että minun on aika hakea uutta vaihdetta elämääni, Timo avaa.

Pirkanmaan Osuuskaupan uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy 15.1.2023.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, puh. 010 767 0070, timo.maki-ullakko@sok.fi

Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala, puh. 040 1741205, timo.r.rajala@sok.fi