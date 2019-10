Tina Frennstedt palkittiin Vuoden dekkaristitulokkaana – tavattavissa Turun Kirjamessuilla

Suomeen saapuva Tina Frennstedt on voittanut Crimetime Awards for Best Debut 2019 -palkinnon.

Ruotsalaiskirjailija Tina Frennstedtin Lupaus (Like) valittiin viime viikonloppuna Göteborgin Kirjamessuilla vuoden dekkaritulokkaaksi. Vastikään suomeksi ilmestynyt romaani innoitti palkintoraadin perustelemaan valintaansa näin: ”Vaikuttava rikosdebyytti, joka sisältää kaiken, mitä dekkarifanit voivat toivoa: monitahoisia henkilöhahmoja, kiinnostavan juoniasetelman, vaikuttavaa kieltä ja paljon huumoria. Klassisesta dekkarimuodosta huolimatta romaani rikkoo rajoja toisinajattelija-sankarittarellaan sekä sillä, että tarina perustuu tositapahtumiin.” Lupaus on jo nyt myyntimenestys kotimaassaan: se on myynyt muutamassa kuukaudessa lähes 55 000 kappaletta. Kirja kertoo häikäilemättömästä sarjamurhaajasta, joka raiskaa ja murhaa naisia Silta-tv-sarjastakin tutun Juutinrauman sillan molemmin puolin saaden Malmön ja Kööpenhaminan hälytystilaan. Pian hyökkäykset yhdistetään kuusitoista vuotta sitten kadonneen nuoren naisen tapaukseen, jota ei koskaan ratkaistu.​ Tapausta tutkiva rikoskomisario Tess Hjalmarsson on antanut kadonneen tytön äidille lupauksen – pystyykö hän pitämään sen? Viisiosaiseksi suunniteltu kirjasarja perustuu tositapahtumiin, jota myös Tina Frennstedt itse on tutkinut. Frennstedt on yksi Ruotsin tunnustetuimmista rikostoimittajista. Hän on työskennellyt muun muassa Svenska Dagbladetissa ja Expressenissä sekä tv:n puolella Crime Centralenissa. Frennstedt esiintyy tulevana lauantaina Turun Kirjamessuilla. Häntä on mahdollista haastatella perjantaina 4.10. Helsingissä ja lauantaina 5.10. Turun Messukeskuksessa. ”Loistava tarinankertoja. (…) Vetävää, jännittävää, eläytyvää, mukaansatempaavaa ja terävästi juoniteltua – romaanissa on kaikkea ja se lupaa vielä lisää.” –Skånska Dagbladet ”[Frennstedt] ei ainoastaan keskity kuvailemaan poliisityötä uskottavasti vaan esittää myös, miten kattavasti ratkaisematon rikos voi vaikuttaa asianomaisten elämään vielä vuosia myöhemmin.” –Dagens Nyheter Tiedustelut ja haastattelupyynnöt: jenni.heiti@like.fi Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi

