Tiotropium-lääkitys on turvallinen varhaislapsuuden astmaoireiden hoidossa

Tavoitteena oli selvittää, tehoaisiko jaksoittainen tiotropium-lääkitys yhdessä tarvittaessa otettavan salbutamolin kanssa paremmin alle 3-vuotiaiden lasten astmankaltaisiin hengitysoireisiin kuin tavanomainen hoito. Tätä varten rekrytoitiin 6-35 kuukauden ikäisiä, täysiaikaisena syntyneitä perusterveitä lapsia, joilla oli 2-4 lääkärin toteamaa uloshengitysvaikeustilannetta, mutta ei tarvetta säännölliselle astmalääkitykselle.

Tutkimukseen lähti mukaan 80 lasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko tiotropiumbromidia (n=27) tai flutikasonipropionaattia (n=25) hengitystieinfektion ensioireiden ilmaantuessa 7-14 päivän ajaksi ja käyttämään tarvittaessa oireisiin hengitettävää salbutamolia, tai saamaan ainoastaan hengitettävää salbutamolia (n=28) hengitysoireiden ilmaantuessa. Tutkimusasetelma oli avoin; kaksoissokkoutus olisi ollut käytännössä ongelmallista erilaisten lääkeannostelijoiden vuoksi ja toisaalta potilaat olivat hyvin nuoria, joten mahdolliset kaksoissokkoutukseen liittyvät riskit pyrittiin minimoimaan.

Lapsia seurattiin 48 viikon ajan ja mahdollisia oireita ja lääketarvetta kartoitettiin päiväkirjamerkinnöin ja punnitsemalla lääkeannostelijat tutkimuksen päätteeksi. Lapsilta otettiin verikokeita allergisen herkistymisen ja tulehdustilan määritystä ajatellen.

Lapset, jotka saivat jaksoittaista tiotropiumia, pärjäsivät muita tutkimusryhmiä paremmin: hoitoa vaativien alahengitystieoireiden kesto infektioissa lyheni parilla päivällä ja avaavan lääkkeen tarve oli muita lääkeryhmiä vähäisempää.

Tulos ei muuttunut, vaikka analyyseissä otettiin huomioon astmariskitekijöitä, kuten allerginen herkistyminen, lääkärin toteamien uloshengitysvaikeustilanteiden määrä ja aiemmin käytössä olleen lyhytkestoisen glukokortikoidihoidon tarve. Jaksoittainen tiotropium-lääkitys osoittautui myös turvalliseksi ja hyvin siedetyksi; lääkitykseen yhdistettyjä haittavaikutuksia ei todettu.

Tutkimus on pienestä potilasjoukosta huolimatta ensimmäinen, jossa tiotropiumbromidia on tutkittu varhaislapsuuden virusinfektioiden aikaansaamien astmankaltaisten hengitysoireiden hoidossa ja ehkäisyssä. Tutkimus on myös ainoa, jossa tiotropiumia on tutkittu tässä ikäryhmässä itsenäisenä lääkeaineena eikä ainoastaan astman lisälääkkeenä. Tutkijalähtöinen asetelma ilman kaupallisia sitoumuksia tai tavoitteita mahdollisti lisäksi tiotropiumin vertaamisen tavanomaiseen lääkehoitoon.

Mikäli tutkimustulokset saadaan toistettua isommissa potilasmateriaaleissa ja kaksoissokkoutetuissa tutkimusasetelmissa, voi tiotropiumbromidi olla ehdolla vaihtoehtoiseksi lääkitykseksi varhaislapsuuden astmankaltaisten hengitysoireiden hoitoon ja ehkäisyyn.

Lisätietoja medialle

Anne Kotaniemi-Syrjänen

dosentti, lastenallergologi

anne.kotaniemi-syrjanen@hus.fi

Mika Mäkelä

professori, ylilääkäri

mika.makela@hus.fi

HUS Tulehduskeskus